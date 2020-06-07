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Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете

07 июня 2020 17:09
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Новости Беларуси. На что похоже? Правильно, на кабину грузовика. Автор явно вдохновился работой БелАЗа. Это новый корпус Белорусско-Российского университета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете-1

Научный потенциал весь здесь. В действие его запустили в конце 2018 года. В этом помог Президент: распорядился выделить деньги на завершение работ (по сути долгостроя, здание не могли возвести более 20 лет). Сегодня в корпусе порядка 30 лабораторий с самым современным оборудованием.

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете-4

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета:
Уникальное приобретение нашей лаборатории – это порошковый 3D-принтер. В Республике Беларусь таких 3D-принтеров всего лишь несколько. У нас достаточно уникальный экземпляр: он позволяет получать изделия больших размеров.

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете-7

Это позволило нам, в свою очередь, во-первых, повысить качество подготовки наших студентов. Во-вторых, открыть четыре новых высокотехнологичных специальности.

Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете-10

В университете смотрят дальше. Сегодня порошок для такого принтера можно купить в Китае или Великобритании. Есть идея: на своей базе открыть производство порошка для этой техники. Это не один месяц работ, а точнее, научных исследований. Но механизм уже запущен.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Фотофакт

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