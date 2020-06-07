Порошок для 3D-принтера начали разрабатывать в Белорусско-Российском университете

Новости Беларуси. На что похоже? Правильно, на кабину грузовика. Автор явно вдохновился работой БелАЗа. Это новый корпус Белорусско-Российского университета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Научный потенциал весь здесь. В действие его запустили в конце 2018 года. В этом помог Президент: распорядился выделить деньги на завершение работ (по сути долгостроя, здание не могли возвести более 20 лет). Сегодня в корпусе порядка 30 лабораторий с самым современным оборудованием.

Михаил Лустенков, ректор Белорусско-Российского университета:

Уникальное приобретение нашей лаборатории – это порошковый 3D-принтер. В Республике Беларусь таких 3D-принтеров всего лишь несколько. У нас достаточно уникальный экземпляр: он позволяет получать изделия больших размеров.

Это позволило нам, в свою очередь, во-первых, повысить качество подготовки наших студентов. Во-вторых, открыть четыре новых высокотехнологичных специальности.