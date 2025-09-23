Эстония готова принять на своей территории британские истребители

НАТО продолжает наращивать военное присутствие на восточном фланге. Эстония заявила о готовности принять на своей территории британские истребители, способные нести ядерные заряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минобороны страны заявили, что двери для союзников всегда открыты. Однако, по мнению экспертов, они могут быстро захлопнуться из-за недофинансирования обороны Эстонии. В таком случае придется требовать средства с Евросоюза и налогоплательщиков на закупку оружия. Показательным примером послужила Польша, которая уже разместила французские истребители Rafale. Стоит отметить, что Альянс планирует накрыть ядерным зонтом Евросоюз в рамках очередной программы НАТО. Деньги готовы выделить Франция, США и Великобритания.