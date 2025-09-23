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Эстония готова принять на своей территории британские истребители

23 сентября 2025 10:54
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НАТО продолжает наращивать военное присутствие на восточном фланге. Эстония заявила о готовности принять на своей территории британские истребители, способные нести ядерные заряды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстония готова принять на своей территории британские истребители-2

В Минобороны страны заявили, что двери для союзников всегда открыты. Однако, по мнению экспертов, они могут быстро захлопнуться из-за недофинансирования обороны Эстонии. В таком случае придется требовать средства с Евросоюза и налогоплательщиков на закупку оружия. Показательным примером послужила Польша, которая уже разместила французские истребители Rafale. Стоит отметить, что Альянс планирует накрыть ядерным зонтом Евросоюз в рамках очередной программы НАТО. Деньги готовы выделить Франция, США и Великобритания.

Литва намерена выделить полмиллиарда евро на усиление системы ПВО.

# Международная политика

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