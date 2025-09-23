Лукашенко – Турчину: промышленность – вопрос номер один

Во Дворце Независимости подвели итоги работы экономики за 8 месяцев 2025 года и обсудили состояние отдельных отраслей. Президент обратил внимание на сокращение в промышленном секторе. Ситуацию глава государства предвидел и предупреждал правительство. Большая часть белорусского экспорта ориентирована на ближайший рынок – в Россию. Несмотря на западные санкции, конкурировать приходится с продукцией со стран Юго-Восточной Азии. Не способствует росту покупательной способности у российских предприятий и повышение процентной ставки от регулятора.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Перед разговором с вами запросил информацию о «косяках» правительства. ВВП – 101,6, но проседают главные отрасли. И меня что удивляет: я вам поручил заняться непосредственно промышленностью. Ладно по сельскому хозяйству – вы, возможно, превзойдете год. Урожайность выше и так далее. По 9 месяцам посчитаем – посмотрим. Тем не менее у нас отставание и по сельскому хозяйству. Пусть там доля процента. Но отставание и по промышленности. Промышленность – ваш вопрос. Вопрос номер один. Организовывайте, напрягайте, продавайте. Потому что экспорт у нас, что больше всего напрягает, просел на 2,5 %.

Впрочем, эти цифры не чувствительные, белорусские экспортеры осваивают и страны дальней дуги. В Совмине хотят под новым углом посмотреть и на рынки азиатских государств постсоветского пространства. Ожидается рекордный урожай зерновых. Так же в правительстве Турчина готовы провести серьезную оценку КPI некоторых убыточных предприятий и отдельных отраслей. Сегодня же Александр Лукашенко поручил сформировать в Нацбанке группу, которая будет анализировать ситуацию в экономике. Это будет еще один альтернативный инструмент аналитики экономической ситуации в стране.