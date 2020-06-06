Президент Беларуси: сегодня люди выздоравливают в течение 4-5 дней и мы их можем отправлять на долечивание

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на истерию и шумиху вокруг коронавируса, Беларусь, насколько это позволяет ситуация, продолжает жить в привычном ритме. Мы не отгораживались от соседей железным занавесом, не останавливали производства, провели посевную. Одним словом, делали все, чтобы после пандемии как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня по всей стране (и в Могилеве) мы не видим тяжелобольных. И если раньше мы до 21 дня, как обычно, держали в больнице людей, справляясь с этой заразой, то сегодня люди выздоравливают в течение 4-5 дней, и мы их можем отправлять на долечивание. Я надеюсь, вы отпустили здесь и санатории для того, чтобы людей подержать, чтобы они приобрели нормальное здоровье.