Президент Беларуси: сегодня люди выздоравливают в течение 4-5 дней и мы их можем отправлять на долечивание
Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на истерию и шумиху вокруг коронавируса, Беларусь, насколько это позволяет ситуация, продолжает жить в привычном ритме. Мы не отгораживались от соседей железным занавесом, не останавливали производства, провели посевную. Одним словом, делали все, чтобы после пандемии как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня по всей стране (и в Могилеве) мы не видим тяжелобольных. И если раньше мы до 21 дня, как обычно, держали в больнице людей, справляясь с этой заразой, то сегодня люди выздоравливают в течение 4-5 дней, и мы их можем отправлять на долечивание. Я надеюсь, вы отпустили здесь и санатории для того, чтобы людей подержать, чтобы они приобрели нормальное здоровье.
Все это далось нелегко. Слава богу, что не обрушилась система здравоохранения. Что произошло в Италии, Испании, Великобритании, Франции? В Италии и Испании вы знаете, что приезжали к старикам в дома престарелых и находили там сотни, десятки мертвых людей. Они просто были брошены. В этих странах сортировали людей в больницах как в годы войны. А, это молодой? Надо посмотреть. Этот с деньгами? Будем смотреть. Это старик? Все равно помрет. Извините, грубо, но так было.
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Нам пока (и, думаю, вообще) удалось избежать этого крайнего сценария. Притом мы не закрывали страну. Ну, что касается границ, нам и закрывать не надо было – наше все окружение закрылось. Ну, закрылось и закрылось.