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Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

07 июня 2020 18:09
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Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
«Больше всего я боюсь»…

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Неприятных неожиданностей.

Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?

Вацлав Янушко:
Сегодняшним своим положением. Горжусь своими детьми, своими друзьями.

Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?

Вацлав Янушко:
Предательства.

Вадим Щеглов:
Любовь – это…

Вацлав Янушко:
Широкое, большое, огромное чувство.

Вадим Щеглов:
Деньги – это…

Вацлав Янушко:
Деньги – это зло. Это везде написано.

Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Самое страшное для медика?

Вацлав Янушко:
Не состояться в профессии.

Вадим Щеглов:
Что вас вдохновляет?

Вацлав Янушко:
Когда все получается, тогда хочется ещё идти вперёд.

Вадим Щеглов:
Когда в последний раз вы плакали?

Вацлав Янушко:
Когда приезжаю на кладбище к родителям.

Вадим Щеглов:
Врач – это…

Вацлав Янушко:
Это очень гордо.

# Врачи Беларуси # общество # Вацлав Янушко # Вадим Щеглов

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