Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

«Больше всего я боюсь»…

Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:

Неприятных неожиданностей.

Вадим Щеглов:

Чем Вы гордитесь больше всего?

Вацлав Янушко:

Сегодняшним своим положением. Горжусь своими детьми, своими друзьями.

Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Вацлав Янушко:

Предательства.

Вадим Щеглов:

Любовь – это…

Вацлав Янушко:

Широкое, большое, огромное чувство.