Чего боится и в каком случае может заплакать. Вацлав Янушко в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Главврач откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
«Больше всего я боюсь»…
Вацлав Янушко, главный врач УЗ «4-я городская клиническая больница имени Н.Е. Савченко»:
Неприятных неожиданностей.
Вадим Щеглов:
Чем Вы гордитесь больше всего?
Вацлав Янушко:
Сегодняшним своим положением. Горжусь своими детьми, своими друзьями.
Вацлав Янушко рассказал, почему надевает хирургические перчатки с левой руки
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Вацлав Янушко:
Предательства.
Вадим Щеглов:
Любовь – это…
Вацлав Янушко:
Широкое, большое, огромное чувство.
Вадим Щеглов:
Деньги – это…
Вацлав Янушко:
Деньги – это зло. Это везде написано.