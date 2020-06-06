Александр Лукашенко: когда в первый раз пошёл посмотреть Днепр, к нему так и не смог подойти, потому что всё было загажено

Новости Беларуси. В троицкую родительскую субботу Президент зажег свечу в храме Свято-Никольского монастыря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александру Лукашенко рассказали об обители и показали восстановленный иконостас – настоящий шедевр белорусских мастеров. Особую ауру храму придают и сохранившиеся фрески XVII века. Главе государства подарили икону Божией Матери Могилево-Братской. Александр Лукашенко, посещая Могилёв: «Я помню, ещё пацаном сюда приходил, когда в университете учился» Прямо у храма Александра Лукашенко ждали могилевчане. Не только прихожане, но и те, кто просто узнал о приезде главы государства, пришли пообщаться.

– Мы очень рады присутствовать здесь, с вами, в этом замечательном месте.

– Значит, не пригнали вас сюда?

– Нет, сами пришли. Очень приятно, очень теплые слова мы слышим от вас. Меня зовут Наталья, я мама пятерых деток.

– Ну разве можно ей поверить, что у нее пятеро детей?

– Спасибо большое. Я знаю, насколько это важно для нас – что дороги к храму, дороги к святыням в настоящее время открыты. Спасибо вам большое за это. И, конечно, сегодня, в день родительской троицкой субботы мы можем помолиться за тех людей, которых уже с нами нет, за тех, кто жив в наших сердцах всегда. Я думаю, погода сегодня просто говорила с нами, она плакала с нами, она вспоминала с нами. Но мы-то знаем, что это души, которые живы, которые с нами в сердцах. Это те люди, которые становятся нашими ангелами-хранителями. И когда нам, казалось бы, просто повезло, это на самом деле не повезло, это те, кто нас защищает, оберегает и любит.

– Наталья Ивановна, ее надо к Сергеенко в идеологический отдел. Руководитель сената всплакнула, когда ты, Наташа, говорила.

– Правда?

– Да вот, ты посмотри. Стоит, всплакнула.

– Спасибо большое! Я уже услышала ваше впечатление о том, как вы были здесь, о том, как вам понравилось, о том, что вы планируете. Правда, это много для нас. Огромная благодарность. А скажите, может быть, есть какие-то воспоминания об этом месте, связанные с вашим детством? Может быть, вы можете поделиться с нами? – Каким детством? Я в твоем возрасте уже здесь был. Мы очень часто здесь бывали. Хотя учился я далеко, но жил на Ленина, рядом, и мы часто бывали здесь. Ну, что там бывать? Я же вам говорю, свалка была. Это отхожее место Могилева. Какие-то там кусочки были территории. Меня интересовал Днепр.