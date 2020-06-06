Александр Лукашенко о «второй волне»: всё, о чём тут говорят, критикуют меня и ещё кого-то – это блеф. Никто не знает, что будет завтра

Новости Беларуси. Александр Лукашенко в очередной раз озвучил главный тезис государственной политики – справедливость и забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несмотря на истерию и шумиху вокруг коронавируса, Беларусь, насколько это позволяет ситуация, продолжает жить в привычном ритме. Мы не отгораживались от соседей железным занавесом, не останавливали производства, провели посевную. Одним словом, делали все, чтобы после пандемии как можно быстрее вернуться к нормальной жизни.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Третья «пандемия» рукотворная, пришедшая необъективно к нам, субъективного характера. Политическая. Предвыборная кампания наложила свой отпечаток на все то, что происходит сегодня в мире и в нашей стране. Вы это уже, наверное, чувствуете. Будем откровенны. Как бы тут Леонид Константинович бойко ни говорил, что мы тут как кремень. Я в этом не сомневаюсь. Но вы знаете, что, спокойно занимаясь своим делом, лечили людей прежде всего, и я в это был погружен очень сильно, и всех губернаторов окунул в это и всех высших должностных лиц, не только которые здесь присутствуют, которые с утра до ночи осуществляют контроль за лечением людей и реализацией тех указаний, которые даются утром и вечером. Мы приступили к массовой посевной кампании в то время, как начала закрываться экономика, когда людей напугали.