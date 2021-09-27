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Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия

27 сентября 2021 20:03
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Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны. Ситуация на границе обостряется. Кроме вопросов с мигрантами, нельзя не замечать других проблем у наших рубежей. Речь о военных угрозах. Наращивание сил НАТО в Литве, Польше, а в последнее время обеспокоенность вызывает еще и Украина, где под видом учебных центров фактически разворачиваются военные базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От холодного приема мигрантов до приемов холодной войны – материал Евгения Пустового.

Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Смотрите внимательно на эту семью. Они бегут от перемен, навязанных коллективным Западом, который сначала лишил их дома, а потом детей – матери, а супруга – жены.

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины: один солдат надел перчатки и ее очень сильно толкнул. Читайте здесь.

Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-4

Такая она – обещанная мигрантам евросказка. Чем дальше, тем страшнее. Польские стражи границ подкидывают тела беззащитных людей на белорусскую сторону, а литовские каратели – в смысле полицаи в концлагерях, вернее, в резервациях для мигрантов – убивают детей. Страшная новость о том, что литовский полицейский убил 11-летнего ребенка, пришла 27 сентября. Сегодня президент Беларуси снова поднял проблему мигрантов.

Лукашенко: силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Замерзших, изувеченных. А нам что делать? Не бросишь же. Читайте здесь.

Дешевую рабочую силу, в которой так нуждается богатая Германия, не пускают продавшиеся США, Польша и страны Балтии. К тому же это еще и выгодный бизнес. Благополучие колонизаторов заработано на рынках рабов. А сейчас, чтобы попасть «в рабы», надо еще билет купить. Зачастую в один конец.

Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-7

После того как американская демократия позорно ретировалась из Афганистана, разбрасываясь по дороге своими сторонниками, память о гегемонии США осталась лишь на изрядно потрепанных вещах мигрантов. Мировой лидер уходит на пенсию, но упредить свое падение можно, лишь подставив подножку конкурентам по геополитике. Поэтому в сердце Азии – Афганистане – спровоцирован новый конфликт. Удар по России и Китаю. А монолитную Беларусь начинают щупать по внешнему контору.

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Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-10

Посыл белорусского лидера – в Украину поедем только на тракторе – емко определял все межгосударственные отношения. Но граница с южной соседкой от этого безопаснее не стала. 

Президент Беларуси: базы США создают в Украине. Нам надо на это реагировать. Читайте здесь.

Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-13

Еще совсем недавно жителям Украины даже были открыты богатые клюквой и грибами белорусские леса, но сейчас выход другой – строительство инженерных сооружений.

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Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-16

С 18 августа между пограничными столбами Беларуси и Польши ютится группа из 32 человек. А лишь за неделю польские стражи европейской демократии выбросили в нашу страну 150 групп мигрантов, а это более 2,5 тысячи человек.

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Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-19

Беларусь вынуждена реагировать на такие изменения архитектуры безопасности. На саммите ООН Владимир Макей еще раз подчеркнул: надо дружить с любым партнером, который протягивает руку для приветствия. По дипломатическим каналам посыл куда более понятен. Но в то же время и силовой блок в шапку не спит. Не 41-й же. Хотя порой приходится как в 41-м.

Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-22

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
У нас есть с кого брать пример. Ведь помните 22-го 41-го года. Тактика применения пограничников это не человек с ружьем, который стоит возле пограничного столба. Это система маскировки, система мер и способов охраны границы, то бишь мы видим всех, нас не должен видеть никто.

Пустовой о ситуации с мигрантами: похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия-25

И пока лощенные политики Польши и стран Балтии с мировой трибуны ООН хитрыми дефинициями скрывают свой геноцид против беззащитных людей исламского мира, эти самые люди без обуви, одежды и денег начинают замерзать. А ведь дальше мороз. Холодный, а порой с ледяным ужасом – европейский прием мигрантов. И приемы холодной войны. Похоже, в геополитике появляется новое понятие – отмороженная демократия.

# Беженцы # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Анатолий Лаппо # Владимир Макей # Фотофакт

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