Президент Беларуси: базы США создают в Украине. Нам надо на это реагировать

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, так сказать, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того что туда побежали наши беглые, там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно – и не только беглых – работе по Беларуси, как говорят спецслужбы. Оружие, основной поток (уже убедились не только мы, но и сами пограничники прежде всего Украины), идет из Украины, тайники найдены уже там, у наших границ. Если эти тайники для мероприятий на территории Украины, то их не надо тащить к нашей границе, они бы их спрятали где-нибудь в другом месте. Ясно, мы видим признаки неприличных действий в отношении Беларуси. Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска, под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Они не слышат нашей озабоченности. Мы с президентом России – это не секрет – проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем. К сожалению, руководство Украины – они наплевали на собственный народ и не слышат, что мы высказываем эти озабоченности.

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