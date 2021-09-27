Владимир Макей: в балтийских государствах беженцев не только избивают, а убивают и их тела перетаскивают через границу

Глава белорусского МИДа заявил, что убийство беженцев стало нормой поведения западных соседей. По его словам, тема мигрантов сегодня стоит достаточно остро перед всем мировым сообществом. Владимир Макей призвал государства к глобальному диалогу по безопасности и искоренению санкций как инструмента политического давления. Министр иностранных дел обвинил лидеров ряда стран в бессовестном вранье.

Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:

Сегодня миллионы беженцев стремятся попасть со всех направлений в сытую Европу, чтобы спастись от голода и бедствий, созданных этой же Европой и Западом в целом в тех или иных странах и регионах. Но, как оказалось, их в Европе никто не ждет. Дошло уже до того, что в соседней с Беларусью Польше, балтийских государствах беженцев не только целенаправленно избивают, а убивают и их мертвые тела затем тайком ночью перетаскивают через границу на белорусскую территорию. Это уже не единичные случаи, а стало нормой поведения наших западных соседей. Это ли не верх цинизма и кощунства со стороны радетелей за права человека, относящих себя к более высокому уровню цивилизации и пытающихся учить других, как им надо жить.

Тема беженцев действительно снова становится все более актуальной, однако вследствие безответственной политики самого коллективного Запада. Афганистан – прямое подтверждение этому. И не стоит в этом контексте перекладывать ответственность с больной головы на здоровую, обвиняя Беларусь в развязывании гибридной войны против Европейского союза, как об этом бессовестно врали с этой высокой трибуны лидеры Польши, Литвы, Латвии и некоторых других стран. С апреля этого года мы предлагаем Европейскому союзу провести консультации по вопросу нелегальной миграции, однако никакой реакции нет.

Еще одна тема – Великая Отечественная война. Память о ней для белорусов незыблема. Беларусь решительно выступает против любых попыток обелить нацистов и оправдать их преступления. Именно поэтому в 2021 году в стране был принят новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за реабилитацию военных преступников. И как страна – основательница ООН Беларусь будет добиваться решения этого вопроса на международной арене.