Съёмочная группа промокла и замёрзла. Корреспондент СТВ рассказала об условиях, в которых находятся беженцы на границе с Польшей

Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.

Антон Игнатович, житель агрогородка Макаровцы:

Будем, конечно, помогать. Будем говорить, что картошки, огурцов, помидоров, солений хватает. Всего хватает. Я думаю, что люди не останутся в стороне.