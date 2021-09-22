Съёмочная группа промокла и замёрзла. Корреспондент СТВ рассказала об условиях, в которых находятся беженцы на границе с Польшей
Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.
Антон Игнатович, житель агрогородка Макаровцы:
Будем, конечно, помогать. Будем говорить, что картошки, огурцов, помидоров, солений хватает. Всего хватает. Я думаю, что люди не останутся в стороне.
Сколько еще мигрантов будут держать за колючей проволокой и как собираются решать вопрос с беженцами – неизвестно. Очевидно, тянуть дальше – значит рассчитывать на то, что несколько десятков человек должны каким-то невероятным образом испариться. А говоря откровенно – обессилеть и под покровом ночи быть выброшенными на сопредельную белорусскую территорию. Эта схема уже отработана.
Ксения Худолей, корреспондент:
Сейчас на термометре не больше 7 градусов тепла. Весь день моросит дождь. За несколько часов работы наша съемочная группа промокла и довольно сильно замерзла. Представить, что в таких условиях кому-то придется ночевать здесь неопределенное время, попросту страшно. Но, кажется, Европа выработала иммунитет к порядочности и милосердию.
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