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Съёмочная группа промокла и замёрзла. Корреспондент СТВ рассказала об условиях, в которых находятся беженцы на границе с Польшей

22 сентября 2021 17:28
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Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.

Съёмочная группа промокла и замёрзла. Корреспондент СТВ рассказала об условиях, в которых находятся беженцы на границе с Польшей-1

Антон Игнатович, житель агрогородка Макаровцы:
Будем, конечно, помогать. Будем говорить, что картошки, огурцов, помидоров, солений хватает. Всего хватает. Я думаю, что люди не останутся в стороне.

Съёмочная группа промокла и замёрзла. Корреспондент СТВ рассказала об условиях, в которых находятся беженцы на границе с Польшей-4

Сколько еще мигрантов будут держать за колючей проволокой и как собираются решать вопрос с беженцами – неизвестно. Очевидно, тянуть дальше – значит рассчитывать на то, что несколько десятков человек должны каким-то невероятным образом испариться. А говоря откровенно – обессилеть и под покровом ночи быть выброшенными на сопредельную белорусскую территорию. Эта схема уже отработана.

Съёмочная группа промокла и замёрзла. Корреспондент СТВ рассказала об условиях, в которых находятся беженцы на границе с Польшей-7

Ксения Худолей, корреспондент:
Сейчас на термометре не больше 7 градусов тепла. Весь день моросит дождь. За несколько часов работы наша съемочная группа промокла и довольно сильно замерзла. Представить, что в таких условиях кому-то придется ночевать здесь неопределенное время, попросту страшно. Но, кажется, Европа выработала иммунитет к порядочности и милосердию.

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# Беженцы # общество # Ксения Худолей # Антон Игнатович # Фотофакт

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