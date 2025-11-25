«Село – территория развития!» Как проходит Республиканский форум сельской молодёжи?

Сельские территории сегодня становятся точками притяжения для молодых специалистов – и это заметная тенденция по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, Государство последовательно развивает инфраструктуру, создает комфортные условия для жизни и работы, усиливает поддержку тех, кто выбирает аграрный сектор. Потому вопросы закрепления кадров и повышения престижа сельских профессий выходят на новый уровень обсуждения. Этой теме посвящен и крупный форум сельской молодежи, который принимает самый большой по площади район Беларуси – Столинский. Слоган форума – «Село – территория развития». И он не случаен – убедилась Кристина Протосовицкая.

Форум принимает самый большой район страны – Столинский. Один из 9, которые включены в новую программу развития Припятского Полесья. Полесский стиль хозяйствования на земле – уникальный. Вкладываться приходится в каждый гектар, который удалось отстоять у дикой природы мелиорацией или культуртехникой. И на каждый такой гектар одинаково претендуют и сельхозпредприятия, и фермеры. Столинский район выращивает каждый 9-й экспортный килограмм овощей в стране.

Евгений Ковалевский, ведущий инженер-механик агрокомбината «Ждановичи»:

Интересно было, поскольку никогда раньше в такого рода мероприятиях я не участвовал, для меня это впервые – на таком масштабном форуме участвовать. Поскольку на нашем предприятии тоже есть тепличный комбинат и сейчас строим второй тепличный комбинат, поэтому хочется посмотреть тут, в Ольшанах, как это все.

В маршруте первого дня – многопрофильное хозяйство «Бережное», где ежегодно прирастают в объемах производства молока и развивают садоводство. Директор Виталий Яхновец – и сам из числа некогда молодых специалистов хозяйства.

Виталий Яхновец, директор сельхозпредприятия «Бережное»:

Зарплаты, это были в 2000-е годы, маленькие, иногда ее вообще не было. На сегодняшний день все выплачивается вовремя. Достойные зарплаты, я считаю, в сельском хозяйстве у нас в республике. Я уже не первый год работаю, поэтому знаю, о чем говорю. Конечно же, еще многое зависит от самого молодого человека: хочет он работать, не хочет он работать. А заработать сегодня можно и не только молодым специалистам – сегодня вообще в сельском хозяйстве можно зарабатывать деньги.