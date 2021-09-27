«Не оставят без внимания». Пётр Симоненко высказался о влиянии США на Беларусь

Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны. Ситуация на границе обостряется.

Евгений Пустовой, СТВ:

После того как американская демократия позорно ретировалась из Афганистана, разбрасываясь по дороге своими сторонниками, память о гегемонии США осталась лишь на изрядно потрепанных вещах мигрантов. Мировой лидер уходит на пенсию, но упредить свое падение можно, лишь подставив подножку конкурентам по геополитике. Поэтому в сердце Азии – Афганистане – спровоцирован новый конфликт. Удар по России и Китаю. А монолитную Беларусь начинают щупать по внешнему контуру.