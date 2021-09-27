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«Не оставят без внимания». Пётр Симоненко высказался о влиянии США на Беларусь

27 сентября 2021 17:33
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Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны. Ситуация на границе обостряется.

«Не оставят без внимания». Пётр Симоненко высказался о влиянии США на Беларусь-1

Евгений Пустовой, СТВ:
После того как американская демократия позорно ретировалась из Афганистана, разбрасываясь по дороге своими сторонниками, память о гегемонии США осталась лишь на изрядно потрепанных вещах мигрантов. Мировой лидер уходит на пенсию, но упредить свое падение можно, лишь подставив подножку конкурентам по геополитике. Поэтому в сердце Азии – Афганистане – спровоцирован новый конфликт. Удар по России и Китаю. А монолитную Беларусь начинают щупать по внешнему контуру.

«Не оставят без внимания». Пётр Симоненко высказался о влиянии США на Беларусь-4

Петр Симоненко, первый секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Украины:
Мы должны понимать, что Беларусь не оставят без внимания с точки зрения завершения процесса, который начали американцы, соросята ваши местные, как и многие другие спецслужбы, чтобы перевернуть Беларусь, не только изменить режим с точки зрения замены руководителя Беларуси.

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# Международная политика # Петр Симоненко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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