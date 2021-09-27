Лукашенко: силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Замёрзших, изувеченных. А нам что делать? Не бросишь же

Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны. Ситуация на границе обостряется. Кроме вопросов с мигрантами, нельзя не замечать других проблем у наших рубежей. Речь о военных угрозах. Наращивание сил НАТО в Литве, Польше, а в последнее время обеспокоенность вызывает еще и Украина, где под видом учебных центров фактически разворачиваются военные базы США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди в военной форме (ясно кто, мы это видим) – и полиция, и погранвойска, уже армию подключили к этому – силой гонят туда, как скотину, к нашей общей границе. Избитых, замерзших, изувеченных, порой мертвых перебрасывают на нашу сторону. А нам что остается делать? Не бросишь же человека на границе. Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, дрова отвезли им туда, палатки какие-то передали. Но зимой они же замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров с юга. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Ввели чрезвычайное положение соседи и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди. И посмотрите, все правозащитники рот закрыли и молчат, за исключением отдельных возгласов, против этих людей этих тоже борются, им не дают сказать слова – ни журналистам, ни правозащитникам. Только со стороны Беларуси они могут проникнуть к этим мигрантам и посмотреть, как там они на линии границы существуют.