Александр Лукашенко о Польше: они давят на ЕС, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против ЕС

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями (твердят они с самых высоких трибун) решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной ассамблее ООН. Идет давление со стороны Польши прежде всего. Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам – поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза.

Вы позвали туда так называемых мигрантов – забирайте. Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы – первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже открыто сказал: вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? В открытую сказал: так не будет.