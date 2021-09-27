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Александр Лукашенко о Польше: они давят на ЕС, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против ЕС

27 сентября 2021 13:37
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Новости Беларуси. Руководство сопредельных стран взяло курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом заявил Президент нашей страны во время совещания с руководством силового блока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: «Оружие идет из Украины, тайники найдены уже там, у наших границ» (здесь подробности).

Александр Лукашенко о Польше: они давят на ЕС, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против ЕС-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Руководители этих государств делают заявления, в которых прямым текстом обвиняют нашу страну в организации миграционного кризиса. Более того, своими обвинениями (твердят они с самых высоких трибун) решили ввести в заблуждение и все мировое сообщество. Возьмите их выступления в Генеральной ассамблее ООН. Идет давление со стороны Польши прежде всего. Ясно, что такое Польша в ЕС. Под зонтиком американцев находится. Они проблем доставляют Евросоюзу не меньше, чем нам – поляки, руководство Польши. И они давят на Европейский союз, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против Европейского союза.

Вы позвали туда так называемых мигрантов – забирайте. Вы их туда звали. Вы разорили там эти страны. Вы – первопричина того, что люди бегут от войны на Запад. Поэтому надо разбираться там. И я уже открыто сказал: вы против нас развернули гибридную войну, вы против нас ведете санкционную войну, и вы что, хотите, чтобы мы вас защищали здесь? В открытую сказал: так не будет.

Александр Лукашенко о Польше: они давят на ЕС, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против ЕС-4

Президент также рассказал, что положение дел на границе с Украиной и создание на ее территории учебных центров НАТО неоднократно обсуждал со своим российским коллегой. Лидеры пришли к выводу, что в случае бездействия ситуация может стать неприемлемой для наших государств.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Иван Кубраков # Фотофакт

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