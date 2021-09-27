Лукашенко: не надо столбиться только на вопросе мигрантов. У нас очень серьёзные другие проблемы

Евгений Пустовой, СТВ: После того как американская демократия позорно ретировалась из Афганистана, разбрасываясь по дороге своими сторонниками, память о гегемонии США осталась лишь на изрядно потрепанных вещах мигрантов. Мировой лидер уходит на пенсию, но упредить свое падение можно, лишь подставив подножку конкурентам по геополитике. Поэтому в сердце Азии – Афганистане – спровоцирован новый конфликт. Удар по России и Китаю. А монолитную Беларусь начинают щупать по внешнему контуру.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

При этом я просил бы вас не ориентироваться только на то, что происходит с мигрантами. Не надо столбиться только на этом вопросе. У нас очень серьезные другие, более важные проблемы. Проблемы, связанные с обороной. Вы видите, что «умные и продвинутые» поляки разворачивают целые корпуса у наших границ. В Польше, где ни разверни, ясно, что это же не против Германии разворачиваются эти войска, притом иностранных государств – прежде всего Соединенных Штатов Америки. Далее здесь.

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