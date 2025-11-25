Турнир памяти Ливенцева пройдёт в Минске с 3 по 7 декабря. Сразятся боксёры из девяти стран!

Белорусские боксеры готовятся к представительному старту, который примет Минск с 3 по 7 декабря. Международный турнир памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в столичном Дворце спорта, а за награды поспорят атлеты из девяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Беларусь представят 60 боксеров, из них 20 девушки. Для наших ребят эти соревнования станут дополнительным шансом в этом сезоне громко заявить о себе на родной арене и возможностью попасть в сборную страны на следующий год. Участники, а их более 100, разыграют 21 комплект наград. Наши мастера кожаной перчатки тренируются в спортивном комплексе «Стайки» и ставят амбициозные планы.
Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:
Основная задача – это попадание в национальную команду. Это заключительный этап, они еще могут себя проявить. Все будет зависеть от того, как ребята себя будут показывать в боях против зарубежных стран. Он должен выиграть, показать характер, патриотизм.
Андрей Мацкевич, спортсмен национальной команды Беларуси по боксу:
Ливенцев очень много вложил в белорусский бокс, он показал Беларуси, что такое настоящий бокс. Это мой первый турнир взрослый, до этого я выступал до 18 лет. Первый турнир без шлемов, это очень важный старт для меня, туда приедут ребята из других стран, другие команды, там очень высокий уровень, хочется показать себя, попробовать, как это, что это, узнать.
У соревнований строгий регламент, участники должны быть старше 18 лет. Состязания проходят во взрослом формате, и это значит, что все боксеры в мужском сегменте будут выступать без защитных шлемов, если атлет успешно пройдет три поединка, то он может рассчитывать на выполнение норматива «мастера спорта».