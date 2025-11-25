Турнир памяти Ливенцева пройдёт в Минске с 3 по 7 декабря. Сразятся боксёры из девяти стран!

Белорусские боксеры готовятся к представительному старту, который примет Минск с 3 по 7 декабря. Международный турнир памяти Героя Советского Союза Виктора Ливенцева пройдет в столичном Дворце спорта, а за награды поспорят атлеты из девяти стран, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Беларусь представят 60 боксеров, из них 20 девушки. Для наших ребят эти соревнования станут дополнительным шансом в этом сезоне громко заявить о себе на родной арене и возможностью попасть в сборную страны на следующий год. Участники, а их более 100, разыграют 21 комплект наград. Наши мастера кожаной перчатки тренируются в спортивном комплексе «Стайки» и ставят амбициозные планы.

Виталий Бондаренко, старший тренер национальной команды Беларуси по боксу:

Основная задача – это попадание в национальную команду. Это заключительный этап, они еще могут себя проявить. Все будет зависеть от того, как ребята себя будут показывать в боях против зарубежных стран. Он должен выиграть, показать характер, патриотизм.