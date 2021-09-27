Александр Лукашенко: мы получим огромное количество погибших людей на границе. Они наплевательски к этому относятся

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Они в Беларусь не хотят. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И, как требовали поляки, литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали вид на жительство. Прошло два месяца – ни слуху, ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям. И тяжело травмированных, изувеченных людей становится все больше. Вы это видите на границе. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность у нас в Беларуси и за ее пределами у тех людей, которые еще не потеряли чувства человечности. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали. Мы получим огромное количество погибших людей на границе. И как мы видим, они наплевательски к этому относятся, они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов.