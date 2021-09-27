Прямой эфир

Александр Лукашенко: мы получим огромное количество погибших людей на границе. Они наплевательски к этому относятся

27 сентября 2021 19:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. С 18 августа между пограничными столбами Беларуси и Польши ютится группа из 32 человек. А лишь за неделю польские стражи европейской демократии выбросили в нашу страну 150 групп мигрантов, а это более 2,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: мы получим огромное количество погибших людей на границе. Они наплевательски к этому относятся-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они в Беларусь не хотят. Они настаивают, чтобы пройти в Германию. И, как требовали поляки, литовцы, они подали прошение о том, чтобы их пропустили и дали вид на жительство. Прошло два месяца – ни слуху, ни духу. Они что, не понимают, что люди замерзают? Это их отношение к людям. И тяжело травмированных, изувеченных людей становится все больше. Вы это видите на границе. Это, конечно же, вызывает серьезную озабоченность у нас в Беларуси и за ее пределами у тех людей, которые еще не потеряли чувства человечности. Поэтому я хотел бы еще раз сегодня обратиться к международным организациям, к руководителям, гражданскому, как они говорят, обществу зарубежных стран, чтобы обратили внимание на ситуацию, которая складывается на границе и все-таки соблюдали права человека, которые они сами декларировали. Мы получим огромное количество погибших людей на границе. И как мы видим, они наплевательски к этому относятся, они не будут смотреть на этих людей, как им помочь. Опять все это ляжет на плечи белорусов.

Александр Лукашенко: мы получим огромное количество погибших людей на границе. Они наплевательски к этому относятся-4

Читайте также:

Лукашенко: силой гонят, как скотину, к нашей общей границе. Замёрзших, изувеченных. А нам что делать? Не бросишь же

Лукашенко: не надо столбиться только на вопросе мигрантов. У нас очень серьёзные другие проблемы

Президент Беларуси: базы США создают в Украине. Нам надо на это реагировать

# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы
27 сентября 2021 18:35

Алексей Дзермант о мигрантах: травля собаками, фактически убийства на границе – это не просто защита Польши или Литвы

Елена Богдан о Западе: в их странах есть уполномоченный по правам человека. Почему он молчит?
27 сентября 2021 18:26

Елена Богдан о Западе: в их странах есть уполномоченный по правам человека. Почему он молчит?

Владимир Макей: в балтийских государствах беженцев не только избивают, а убивают и их тела перетаскивают через границу
27 сентября 2021 18:26

Владимир Макей: в балтийских государствах беженцев не только избивают, а убивают и их тела перетаскивают через границу