Анатолий Лаппо: украинскую границу по отдельным направлениям усилили больше, чем польскую

Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.