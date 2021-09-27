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Анатолий Лаппо: украинскую границу по отдельным направлениям усилили больше, чем польскую

27 сентября 2021 18:21
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Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Лаппо: украинскую границу по отдельным направлениям усилили больше, чем польскую-1

Были времена, когда жителям Украины даже были открыты богатые клюквой и грибами белорусские леса. Но сейчас выход другой – строительство инженерных сооружений.

Анатолий Лаппо: украинскую границу по отдельным направлениям усилили больше, чем польскую-4

Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
Мы украинскую границу усилили даже где-то по отдельным направлениям более, чем польскую. Если взять 1 084 километра, там у нас сигнализационные комплексы около 500 километров. Совместно с Россией реализовываем совместную программу по оборудованию южных рубежей.

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# Государственная граница Беларуси # общество # Анатолий Лаппо # Евгений Пустовой # Фотофакт

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