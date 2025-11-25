«Хуже будет всегда, если там будут американцы»: Лазуткин о плане Трампа по Украине

Андрей Лазуткин, политолог:

Это в интересах Зеленского, сесть и что-то подписать. Более того, месяц назад наш Президент высказывался, когда находился в Кремле, что есть предложение от России, давайте…

Григорий Азаренок, СТВ:

Нормальные, а следующие будут хуже.

Андрей Лазуткин:

Так вот, хуже они будут всегда, если там будут американцы. Те, кто предлагают что-то как посредник, они имеют с этого выгоду свою. Когда вы напрямую что-то делаете с Россией, там такой выгоды не будет. То, что американцы вам навяжут для себя, раздел активов каких-то и прочее.

То есть, Путин, может быть, отдал бы и так эти территории под какие-то условия, если бы это были прямые переговоры без внешних сил. А эти же пытаются сразу затаскивать туда Запад, как можно больше всех. И Стармера, и Мерца, который тоже начал исполнять, что мы не подпишем, мы не готовы, мы не хотим. Чем больше субъектов, понятно, тем сложнее будет подписать единый документ. Это их стратегия сегодня.

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