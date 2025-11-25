Прямой эфир

«Хуже будет всегда, если там будут американцы»: Лазуткин о плане Трампа по Украине

25 ноября 2025 19:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. В гостях политолог Андрей Лазуткин.

«Хуже будет всегда, если там будут американцы»: Лазуткин о плане Трампа по Украине-2

Андрей Лазуткин, политолог:
Это в интересах Зеленского, сесть и что-то подписать. Более того, месяц назад наш Президент высказывался, когда находился в Кремле, что есть предложение от России, давайте…

Григорий Азаренок, СТВ:
Нормальные, а следующие будут хуже.

Андрей Лазуткин:
Так вот, хуже они будут всегда, если там будут американцы. Те, кто предлагают что-то как посредник, они имеют с этого выгоду свою. Когда вы напрямую что-то делаете с Россией, там такой выгоды не будет. То, что американцы вам навяжут для себя, раздел активов каких-то и прочее.

То есть, Путин, может быть, отдал бы и так эти территории под какие-то условия, если бы это были прямые переговоры без внешних сил. А эти же пытаются сразу затаскивать туда Запад, как можно больше всех. И Стармера, и Мерца, который тоже начал исполнять, что мы не подпишем, мы не готовы, мы не хотим. Чем больше субъектов, понятно, тем сложнее будет подписать единый документ. Это их стратегия сегодня.

Читайте также:

Лазуткин о властях Литвы: их жизнь заставит с нами разговаривать

«Это про повышение уровня жизни»: Лазуткин рассказал, для чего проводится ВНС

«Люди это сами ощущают». Лазуткин о достижениях правительства за 5 лет

# Международная политика # Дональд Трамп # Григорий Азарёнок # Украина # Андрей Лазуткин

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России – что обсудили
25 ноября 2025 18:49

В Москве состоялось совместное заседание коллегий МИД Беларуси и России – что обсудили

Как Науседа победил собственные шары и зачем полякам учения «Горизонт»? Рассказал политолог
25 ноября 2025 17:28

Как Науседа победил собственные шары и зачем полякам учения «Горизонт»? Рассказал политолог

Лукашенко: буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время посетить Венесуэлу
25 ноября 2025 13:54

Лукашенко: буду всячески стремиться к тому, чтобы найти время посетить Венесуэлу