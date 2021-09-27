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Александр Лукашенко о ситуации с беженцами: «Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит»

27 сентября 2021 19:53
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Новости Беларуси. Руководители сопредельных стран взяли курс на конфронтацию с Беларусью. Об этом 27 сентября заявил Александр Лукашенко во время совещания с руководством силового блока страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко о ситуации с беженцами: «Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит»-1

Евгений Пустовой, СТВ:
Дешевую рабочую силу, в которой так нуждается богатая Германия, не пускают продавшиеся США Польша и страны Балтии. К тому же это еще и выгодный бизнес. Благополучие колонизаторов заработано на рынках рабов. А сейчас, чтобы попасть в рабство, надо еще билет купить. Зачастую в один конец.

Александр Лукашенко о ситуации с беженцами: «Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в Европейский союз народу – валом идут. И это все организовано соответствующими людьми, которые там организовывают этих людей, финансируют отчасти их. В самолетыони летят сюда. Они пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там у них в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру, и отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти Великобританию. Для них границ нет.

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# Беженцы # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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