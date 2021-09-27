Александр Лукашенко о ситуации с беженцами: «Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит»

Евгений Пустовой, СТВ: Дешевую рабочую силу, в которой так нуждается богатая Германия, не пускают продавшиеся США Польша и страны Балтии. К тому же это еще и выгодный бизнес. Благополучие колонизаторов заработано на рынках рабов. А сейчас, чтобы попасть в рабство, надо еще билет купить. Зачастую в один конец.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это международная банда создана, которая оттуда людей перевозит не только через Беларусь. Через Средиземное море еще больше идет в Европейский союз народу – валом идут. И это все организовано соответствующими людьми, которые там организовывают этих людей, финансируют отчасти их. В самолеты – они летят сюда. Они пользуются безвизовым режимом, который у нас существует. Здесь их тоже принимают соответствующие люди, ведут на границу, перебрасывают туда. А там у них в Польше, Литве и других странах самые бандюганы сидят, которые их принимают в Польше, к примеру, и отправляют дальше в Германию. Они же не в Польшу идут. Они идут в Германию, Францию, отчасти Великобританию. Для них границ нет.

Читайте также:

Александр Лукашенко о Польше: они давят на ЕС, заявляя о том, что мы выстраиваем какую-то гибридную атаку против ЕС

Лукашенко: «Оружие идёт из Украины, тайники найдены уже там, у наших границ»

Польские пограничники натравили собак на мигрантов, чтобы те перешли на территорию Беларуси