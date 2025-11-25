«Мешков Брест» обыграл «Виктор» в матче SEHA-лиги

Хозяева со старта владели инициативой и в первой половине встречи обеспечили себе преимущество в шесть мячей. После перерыва оппоненты поднажали и в какой-то момент сократили отставание, но победу подопечные Эдуарда Кокшарова не упустили. Итог противостояния – 31:23 в пользу брестчан. Самым результативным в матче стал Андрей Юринок, который реализовал все шесть бросков.

«Мешков Брест» одержал домашнюю викторию в SEHA-лиге. Сегодня белорусский клуб обыграл гандболистов ставропольского «Виктора», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Максим Баранов, игрок ГК «Мешков Брест»: У Ставрополя, я так понимаю, были свои сложности с составом: у них не приехало пару, как я понял, основных игроков, поэтому они тоже ротировали, как могли, но мы сегодня сыграли в защите хорошо. В нападении чуть-чуть там в начале не получалось, скомкано было, может, нервозность немножко. Хотелось более качественно, но после перерыва показали более, я считаю, качественную игру, и зритель получил тоже удовольствие.

Кроме того, сегодня состоялось еще два поединка с участием белорусских клубов. «Машека» из Могилева проиграл «Чеховскими медведям» – 27:34.

Гандболисты минского СКА уступили действующему победителю этих соревнований – «Зениту» из Санкт-Петербурга.

Напомним, предварительный этап завершится в начале марта 2026 года, после чего две лучшие дружины получат прямые путевки в «Финал четырех». Еще два пропуска будут разыграны в стыковых матчах.