Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины: один солдат надел перчатки и её очень сильно толкнул

Хайдар Каман Абдул Хусейн, гражданин Ирака:

Мы стояли здесь, возле песка. Моей жене было плохо, у нее давление, она была очень уставшая, очень медленно шла. И один польский солдат надел перчатки (на них был металл), и он вот так ее очень сильно толкнул. Она упала тут. Когда я посмотрел на жену, она была в шоке и не могла двигаться – просто открыты глаза и даже не могла дышать.

На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета (здесь подробности).