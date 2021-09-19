Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины: один солдат надел перчатки и её очень сильно толкнул

Новости Беларуси. И, похоже, новая жертва миграционного кризиса и европейского гостеприимства. Тело женщины обнаружено на белорусско-польской границе. По предварительной информации, ее с группой других мигрантов вытеснили с польской стороны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Хайдар Каман Абдул Хусейн, гражданин Ирака:
Мы стояли здесь, возле песка. Моей жене было плохо, у нее давление, она была очень уставшая, очень медленно шла. И один польский солдат надел перчатки (на них был металл), и он вот так ее очень сильно толкнул. Она упала тут. Когда я посмотрел на жену, она была в шоке и не могла двигаться – просто открыты глаза и даже не могла дышать.
На белорусско-польской границе обнаружено тело женщины. Комментарий Госпогранкомитета (здесь подробности).