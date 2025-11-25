«Это про повышение уровня жизни»: Лазуткин рассказал, для чего проводится ВНС

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо людям объяснить еще раз, что такое ВНС, для чего проводятся заседания, что будет в этой программе, что она про повышение уровня жизни, зарплаты, пенсии, как это все будет повышаться, какие ресурсы есть у государства, где есть недоработки, там тоже про это. Допустим, инвестиции, какая доля сырья в экспорте, какая доля наукоемких изделий.

Это все важно людям рассказать, показать. Мораль всей басни, что власть для вас сейчас работает, она работала пять лет, у нас такие достижения в условиях крайне сложных и следующие пять лет мы будем делать это. Строить, лечить, учить там дороги и все остальное.

И это нормальные, понятные нашим людям вещи, потому что белорусы крестьянские в свою масть, они понимают, что отремонтируют, допустим, жилищный фонд, такой-то процент, такой-то процент будет снабжения, увеличения подачи воды, отвода воды в жилищном фонде, которые не обеспечены. Кроме того, условные показатели демографии. Как их закрепить, как посчитать, что для этого надо сделать. Какое надо построить жилье, какая будет доля индивидуальной застройки, какая будет блочно-панельная, как сейчас.

Это все людям надо просто рассказывать. Нас ждет, я думаю, месяц обсуждений через делегатов, через диалоговые площадки. Все это будет, поэтому готовьтесь. Мы с вами, правда, не делегаты, но дальше поможем, обсудим, если что.

Григорий Азаренок, СТВ:

Я делегат.

Андрей Лазуткин:

Вот вы делегат. Вы будете мне рассказывать, что там происходит. А не я вам.

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