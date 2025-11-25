Александр Лукашенко выразил соболезнования руководству Вьетнама в связи с жертвами сильных ливней
В связи с многочисленными жертвами и большими разрушениями в результате сильных ливней в центральных районах Вьетнама Александр Лукашенко направил глубокие соболезнования и слова поддержки руководству, родным и близким пострадавших, а также братскому народу этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства выразил надежду на скорую ликвидацию последствий и стабилизацию ситуации, а также на возвращение раненых и пропавших без вести в свои дома, а жителей Вьетнама – к спокойной жизни.
«К сожалению, ваша страна вновь сталкивается с безжалостной стихией, и это отзывается болью в сердцах белорусов», – говорится в соболезновании.
Напомним, сильные дожди, начавшиеся в Центральном Вьетнаме неделю назад, вызвали мощные наводнения и оползни, число жертв которых до сих пор растет. На данный момент известно о 91 погибшем и 11 пропавших без вести. Экономический ущерб от стихии, по оценкам вьетнамских властей, превысил 340 миллионов долларов.