Прямой эфир

Новости по тегу #Беженцы

Миграционный кризис в Сеуте переходит в новую фазу
14 сентября 2026 05:59

Миграционный кризис в Сеуте переходит в новую фазу

78 мигрантов эвакуированы за 1 день с лодок в Средиземном море
10 сентября 2026 07:51

78 мигрантов эвакуированы за 1 день с лодок в Средиземном море

США перечислили Марокко $40 млн за две недели до кризиса в Сеуте и Мелилье
03 августа 2026 17:28

США перечислили Марокко $40 млн за две недели до кризиса в Сеуте и Мелилье

Раскол в ЕС и отмена Шенгена. Чем обернулся миграционный кризис в испанском анклаве
02 августа 2026 17:06

Раскол в ЕС и отмена Шенгена. Чем обернулся миграционный кризис в испанском анклаве

Испания переживает рекордный миграционный кризис
01 августа 2026 17:25

Испания переживает рекордный миграционный кризис

Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте
01 августа 2026 10:47

Власти Испания начали установку заграждения на волноломе в Сеуте

ЕС планирует пересмотреть правила приема беженцев из Украины
19 июня 2026 08:22

ЕС планирует пересмотреть правила приема беженцев из Украины

Двух избитых беженцев обнаружили на границе с Латвией
18 ноября 2025 13:49

Двух избитых беженцев обнаружили на границе с Латвией

Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится
17 ноября 2025 13:56

Великобритания планирует ужесточить миграционное законодательство. Узнали, что изменится

Лукашенко ответил ЕС: мы не будем вас защищать с петлей на шее
28 октября 2025 17:48

Лукашенко ответил ЕС: мы не будем вас защищать с петлей на шее

Беженец из Эритреи рассказал о избиениях на территории Латвии: «Били около часа»
22 октября 2025 10:39

Беженец из Эритреи рассказал о избиениях на территории Латвии: «Били около часа»

Трёх граждан Эритреи задержали на латвийский границе и жестоко избили – один из беженцев скончался
22 октября 2025 09:01

Трёх граждан Эритреи задержали на латвийский границе и жестоко избили – один из беженцев скончался