Новости по тегу #Беженцы

В анклаве по-прежнему находятся более 10 тысяч нелегалов, прорвавших границу из Марокко
Среди спасенных – маленькие дети и новорожденный младенец.
Кризис в испанском анклаве Сеута далек от завершения
За день в Сеуту с населением 80 тысяч прибыло от 40 до 60 тысяч нелегалов.
Миграционный кризис в Испании продолжается. Накануне в Мадриде сотни протестующих под националистические лозунги вышли перед посольством Марокко.
Марокканские власти приняли обратно почти 70 тысяч человек, которые ранее проникли на территорию испанского города.
Еврокомиссия предложила пересмотреть правила приема украинских беженцев: из программы временной защиты могут исключить мужчин призывного возраста.
По словам пострадавших, на сопредельной стороне их избили силовики с применением электрошокера.
Теперь нелегалам придется ждать 20 лет, прежде чем подать заявление на постоянное проживание.
«Санкции – это петля на шее белорусского народа. И вы от нас требуете вас защищать? Этого не будет», – заявил Александр Лукашенко на Минской конференции.
«Когда мы были на территории Латвии, нас остановили люди в форме и затолкали в автобус», – поделился один из спасшихся. С ним было еще двое товарищей, один из них погиб.
Под угрозой применения оружия силовики заставили мужчин перенести тело на белорусскую территорию через калитку для животных.
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