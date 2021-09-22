Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»

Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.

Миграционный кризис, собственноручно спровоцированный европейским кличем «поможем, примем, разместим», теперь вызывает у польских властей лишь животный оскал. Больше 30 человек, в том числе женщины и дети, пришли на польскую границу, когда погода еще хоть как-то позволяла ждать спасения.

Теперь температура воздуха, осенние дожди и сильный ветер, мягко говоря, не подходят для уличного ночлега. Но рассчитывать на послабление на границе Евросоюза не приходится.

До Польши рукой подать, но они закрыты. Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и теплую обувь. Мы сбежали от войны, у людей нет денег, и они не могут вернуться назад.