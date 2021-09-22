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Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»

22 сентября 2021 16:51
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Новости Беларуси. 32 афганских беженца продолжают больше месяца ждать на польской границе помощи от Евросоюза. В ответ наша «гостеприимная» соседка отгородилась от мигрантов колючей проволокой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Помощь людям, бежавшим от войны за мирной жизнью, оказывают белорусские пограничники и местные жители. 22 сентября им передали теплую одежду и еду.

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»-1

Миграционный кризис, собственноручно спровоцированный европейским кличем «поможем, примем, разместим», теперь вызывает у польских властей лишь животный оскал. Больше 30 человек, в том числе женщины и дети, пришли на польскую границу, когда погода еще хоть как-то позволяла ждать спасения.

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»-4

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»-6

Теперь температура воздуха, осенние дожди и сильный ветер, мягко говоря, не подходят для уличного ночлега. Но рассчитывать на послабление на границе Евросоюза не приходится.

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»-9

До Польши рукой подать, но они закрыты. Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и теплую обувь. Мы сбежали от войны, у людей нет денег, и они не могут вернуться назад.

Беженец из Афганистана: «Мы благодарны белорусам, которые дают нам одежду, еду и тёплую обувь»-12

Беженец на белорусско-польской границе: «Мы здесь находимся 44 дня, всё это время ждём результата». Читайте здесь.

# Беженцы # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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