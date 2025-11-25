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Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС

25 ноября 2025 19:57
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Поляки все сильнее ощущают на себе последствия решений своих властей. В стране стремительно дорожает электроэнергия – счета, которые получают жители, у многих вызывают откровенный шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС-2

По данным Евростата, за год стоимость электричества в Польше выросла почти на 20 %. Статистика показывает: с учетом уровня доходов польские семьи тратят на свет заметно больше, чем во многих стран Евросоюза.

Эксперты связывают ситуацию с решением правительства, которое этой осенью отменило ограничения на увеличение цен. В результате тарифы второй месяц подряд продолжают расти. Дополнительное давление создает и топливный рынок.

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС-4

Стоимость электроэнергии напрямую зависит в том числе от угля, а в польской угольной отрасли сейчас настоящая катастрофа. Шахты закрываются из-за жестких экологических требований ЕС и значительных штрафов за использование углеродного топлива. Все эти издержки в итоге перекладываются на потребителей, отражаясь в их коммунальных платежках.

# Польша # Статистика

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