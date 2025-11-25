Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС

Поляки все сильнее ощущают на себе последствия решений своих властей. В стране стремительно дорожает электроэнергия – счета, которые получают жители, у многих вызывают откровенный шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поляки все сильнее ощущают на себе последствия решений своих властей. В стране стремительно дорожает электроэнергия – счета, которые получают жители, у многих вызывают откровенный шок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным Евростата, за год стоимость электричества в Польше выросла почти на 20 %. Статистика показывает: с учетом уровня доходов польские семьи тратят на свет заметно больше, чем во многих стран Евросоюза.
Эксперты связывают ситуацию с решением правительства, которое этой осенью отменило ограничения на увеличение цен. В результате тарифы второй месяц подряд продолжают расти. Дополнительное давление создает и топливный рынок.
Стоимость электроэнергии напрямую зависит в том числе от угля, а в польской угольной отрасли сейчас настоящая катастрофа. Шахты закрываются из-за жестких экологических требований ЕС и значительных штрафов за использование углеродного топлива. Все эти издержки в итоге перекладываются на потребителей, отражаясь в их коммунальных платежках.