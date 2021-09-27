«Озвучена даже цена трафика». Андрей Лазуткин объяснил, как обстоит ситуация с мигрантами
Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей, я к тебе с таким вообще вопросом, вроде бы как оторван. Вот скажи, нет ли ощущения того, что нас провоцируют на то, чтобы мы создали какой-то прецедент, чтобы начать чуть ли не горячую фазу войны?
Андрей Лазуткин, политолог:
Я бы сказал, что есть некая проверка. То есть у нас, в принципе, абсолютно разные границы – на участке с Украиной и на западном участке. Всегда западная часть контролировалась гораздо лучше. Сегодня все силы и средства отвлекаются, по сути, именно на это западное направление. Что пойдет с южного направления – большой вопрос.
Кирилл Казаков:
Сегодня Президент сказал, что украинская граница – это сейчас тоже практически горячая точка.
Андрей Лазуткин:
Сегодня много говорят об угрозе, допустим, терактов неких. Ну, подумайте сами. Те люди, которые сюда прибывают из Афганистана, например, это не сторонники радикальных движений, сейчас эти сторонники себя чувствуют там неплохо, в Афганистане. Это люди, которые сотрудничали с американцами либо которые имеют средства, деньги, чтобы пересекать большое количество границ, белорусская ведь не первая для них. По сути дела, эти люди не собираются какие-то лагеря организовывать, проводить какую-то вербовочную работу и прочее, это, по сути, только транзит. А из Украины мы видели, что сюда проникало: и оружие, и боеприпасы, и прочее. Но вот что интересно, подумайте, люди, которых мы здесь опрашивали, в том числе и которых поляки сюда выбрасывали, уже на нашу сторону, никто не говорит о том, что, допустим, я заплатил деньги, меня обманули и отправили обратно.
Кирилл Казаков:
Сегодня информация поступила. Шесть человек было задержано, которые являлись организаторами каналов переправки мигрантов. Ни одного гражданина Беларуси. Ни одного.
Андрей Лазуткин:
Подумайте. То есть те лица, которых мы видим и которые находятся сейчас на границе, это люди, которые переходят границу на свой страх и риск. Но есть те, которые платят. Если посмотреть западную прессу, то, пожалуйста, несколько групп уже были раскрыты. Причем озвучена даже цена трафика.
Кирилл Казаков:
И несколько тысяч человек, которые прошли уже Польшу, находятся под Берлином. Это тоже все знают.
Андрей Лазуткин:
Причем цена трафика, например, из Варшавы в Берлин составляет порядка полутора тысяч долларов. То есть, как работает этот механизм? Они концентрируются в Польше или в Литве, там организуется группа, эту группу вывозят автотранспортом уже на территорию Германии, то есть там конечная цель.
Алена Сырова, СТВ:
Но с трибуны ООН высокие спикеры говорят о том, что…
Кирилл Казаков:
Целых три руководителя стран, которые с нами граничат, на прошлой неделе обвинили нас в развязывании просто-напросто гибридной войны, создании миграционного кризиса.
Андрей Лазуткин:
По поводу войны. Давайте вспомним Ливию, например. Вот пять лет это длится или даже восемь, если посчитать. Как они действуют сегодня? То есть, они не ставят там какой-то забор, они контролируют некие прибрежные группировки, дают им деньги в Ливии, и эти группировки контролируют уже переход границы. То есть, по сути, это бандформирования. Они собирают дань, тот, кто, допустим, заплатить не может, их избивают, пытают, садят в тюрьмы на территории Ливии. Ну а кто побогаче, скажем так, это откат определенный, их отправляют дальше на лодке уже на территорию Европы. Вроде как все довольны. То есть эти получают деньги, Европа получает уменьшение канала трафика. Здесь такие методы не работают. И они травят собаками, готовы людей морить голодом, чуть ли не убивать, бить палками, это потому что здесь не может быть налажена какая-то аналогичная работа. У нас совсем другое государства, другой блок.
Алена Сырова:
Возникает резонный вопрос: что делать? Люди на этой полосе накапливаются, построили целые лагеря, становится холодно, они непременно начнут замерзать, они начнут болеть и, в конечном счете, погибать.
Андрей Лазуткин:
Коллеги из МВД, может, поправят меня, есть определенный метод оценки трафика. Если одного человека мы задержали, то примерно 7-10 человек мы не задержали, условно говоря. То есть это люди, которые прошли границу, и точное количество этого трафика неизвестно. То есть мы знаем количество задержанных, например, за весь период который был, порядка 7-8 тысяч человек, но сколько их на самом деле пересекло границу, надо спрашивать у поляков, литовцев, которые не всегда это даже фиксируют. А что касается холодов, поймите, это такое как вода. Вот вы, допустим, на одном участке воду перекрыли, ну она пойдет просто через другие просто каналы миграции.
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