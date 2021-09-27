«Озвучена даже цена трафика». Андрей Лазуткин объяснил, как обстоит ситуация с мигрантами

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей, я к тебе с таким вообще вопросом, вроде бы как оторван. Вот скажи, нет ли ощущения того, что нас провоцируют на то, чтобы мы создали какой-то прецедент, чтобы начать чуть ли не горячую фазу войны?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы сказал, что есть некая проверка. То есть у нас, в принципе, абсолютно разные границы – на участке с Украиной и на западном участке. Всегда западная часть контролировалась гораздо лучше. Сегодня все силы и средства отвлекаются, по сути, именно на это западное направление. Что пойдет с южного направления – большой вопрос. Кирилл Казаков:

Сегодня Президент сказал, что украинская граница – это сейчас тоже практически горячая точка. Андрей Лазуткин:

Сегодня много говорят об угрозе, допустим, терактов неких. Ну, подумайте сами. Те люди, которые сюда прибывают из Афганистана, например, это не сторонники радикальных движений, сейчас эти сторонники себя чувствуют там неплохо, в Афганистане. Это люди, которые сотрудничали с американцами либо которые имеют средства, деньги, чтобы пересекать большое количество границ, белорусская ведь не первая для них. По сути дела, эти люди не собираются какие-то лагеря организовывать, проводить какую-то вербовочную работу и прочее, это, по сути, только транзит. А из Украины мы видели, что сюда проникало: и оружие, и боеприпасы, и прочее. Но вот что интересно, подумайте, люди, которых мы здесь опрашивали, в том числе и которых поляки сюда выбрасывали, уже на нашу сторону, никто не говорит о том, что, допустим, я заплатил деньги, меня обманули и отправили обратно. Кирилл Казаков:

Сегодня информация поступила. Шесть человек было задержано, которые являлись организаторами каналов переправки мигрантов. Ни одного гражданина Беларуси. Ни одного. Андрей Лазуткин:

Подумайте. То есть те лица, которых мы видим и которые находятся сейчас на границе, это люди, которые переходят границу на свой страх и риск. Но есть те, которые платят. Если посмотреть западную прессу, то, пожалуйста, несколько групп уже были раскрыты. Причем озвучена даже цена трафика.