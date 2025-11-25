Лазуткин о властях Литвы: их жизнь заставит с нами разговаривать

Андрей Лазуткин, политолог:

Литва. Что вчера мы слышали от прекрасных наших друзей литовских? Что мы гибридная угроза, что мы их атакуем гибридно.

Григорий Азаренок, СТВ:

И они совместно с Латвией будут отвечать на гибридную угрозу. Сегодня ответили. В Латвии задержали контрабандистов. Граждане Литвы. Граждане Литвы.

Андрей Лазуткин:

30 лет их надо было задерживать. Что-то вы сделали пиар непонятно на чем. Но, что важно, они нас объявляют угрозой, обещают заново закрыть границу, а мы что отвечаем нашим, допустим, водителям, которые здесь сидят? Смотрите, вот ваши шефы, что они исполняют? Мы хоть завтра вас готовы всех отпустить, пожалуйста, надо только рассчитаться. Но как рассчитаться? Из Литвы даже деньги нельзя наличкой вывозить. Они приняли такие санкции, которые сверх того, что вводил ЕС, они национального уровня, которые запрещают людям даже поехать за продуктами в Беларусь или купить солярку, или бензин. Потому что наличку нельзя вывозить из страны. Не говоря уже про какие-то расчеты. По всем этим европейским структурам наше МВД санкционировано. Если вы гаишнику штраф платите, вы не можете сделать это из Литвы. Или за эвакуацию, за что-то еще.

То же самое касается расчетов за стоянки. Ну, наверное, можно и налом как-то рассчитываться, но все юрлицы, они по безналу работают. А как работать по безналу, если, допустим, санкции, наши банки все ничего не пропускают, никакие платежи из Литвы. Поэтому, конечно, есть проблемки. Надо просто через эти компании доводить, что эта проблема может быть решена и самой Литвой. Но для этого надо что сделать? Поговорить на уровне МИДов, о чем сказал Президент. Пускай встречаются, разговаривают.

Но они же почему не хотят встречаться? Потому что они прикормили у себя там каких-то бомжей, извините, которые изображали из себя белорусский то ли парламент, то ли президентшу. И получается теперь они разговаривают с Лукашенко. То есть, когда Трамп начал разговаривать с Лукашенко, они морды там кривили. Типа, ой-ой-ой, мы не будем, мы не такие. Но жизнь заставит, я уверен, все будет хорошо у нас. И если это правительство не будет, значит, там поменяется правительство. Потому что то, что они делают в отношении своих компаний, своих перевозчиков – это подрыв своей же экономики. Вот транспортный сектор давал Литве примерно 13 % ВВП до всех событий.

Сейчас я не знаю, какая там картина. Они положили железную дорогу литовскую, но по фурам, я думаю, они даже приросли за это все время. И этот сектор, который дает им большие деньги, он сегодня на дыбы поставлен, потому что литовское правительство ничего для них не сделало. Оно говорит, мы боремся с Лукашенко, который борется с нами. Ну это прекрасно. Завтра за вас просто не проголосуют. И тогда, если поменяется конфигурация в Литве, это будет то, что надо.

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