Председатель Свислочского райисполкома о погибшей беженке: у детей пару дней назад была мама – они по вине фашистов её лишились

Новости Беларуси. Ситуация на белорусской границе. К чему она может привести, как разрешить миграционный кризис и что происходит у рубежей Беларуси? В студии ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить актуальную проблему.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Александр Людвигович, на прошлой неделе эта история в вашем районе потрясла, наверное, всех. Потому что когда погибла женщина, которая действительно с детьми переходила границу и вроде бы уже оказалась там, вроде бы, ее потом приволокли эти... По-другому я фашистов назвать не могу. Приволокли и выбросили. Какое ощущение у жителей района, которые живут рядом с этой историей?
Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:
Я могу сказать, что, конечно, и меня лично потрясла как человека, у которого есть семья, как человека, у которого есть супруга, у нас есть дети. Становясь на место этих деток, у которых еще пару дней назад была мама, которая могла их приласкать, пожалеть, какой-то мудрый совет дать – они по вине фашистов этого лишились. Я потрясен до глубины души. У нас сегодня переведен из реанимационного отделения житель Ирака. Здесь мне как главе региона очень важно извлекать из этих ситуаций пользу. Я педагог по образованию. Есть такой метод: равные обучают равных. Ученик не всегда слышит учителя в силу разницы возраста, но он всегда очень адекватно воспринимает равного себе учащегося или студента младших курсов. Так вот, мы взяли интервью у этого иракца. Я был удивлен количествами просмотров – они в разы среднестатистическую статью превышали. Мы этой ситуацией должны воспользоваться, чтобы не повторилось у нас.
Кирилл Казаков:
В Минске очень много сейчас людей, по которым видно, что приехали с юга. Они покупают одежду, продукты питания в магазинах. Все понимают, что, скорее всего, это мигранты, прилично выглядящие, они решают свои вопросы, чтобы убежать от войны. Как ситуация обстоит на границе? У вас тоже приезжают автобусы, таксисты их ждут, везут к границе? Свислочь в хаб превратилась?
Александр Версоцкий:
Нет, у нас не наблюдается такой картины. Толпы, которые внешне похожи на мигрантов, мы не видим, но информацией обладаю, что время от времени выходцы из Афганистана, Ирака являются завсегдатаями в том числе далекого для них свислочского региона.
Кирилл Казаков:
Но это не стало статьей дохода ваших граждан, жителей Свислочского района?
Александр Версоцкий:
Это не только для жителей Свислочского района, для любого белоруса – на беде не наживаются. Я вспоминаю кризис украинский. Мы не ждали его, но мы были рады украинцам, в том числе и свислоччане, куда много украинцев приехало. И они остались. Теперь много показывают информации, каким низкоквалифицированным трудом в Польше занимаются, в Литве наши так называемые беглые. Я хочу пример привести. У меня заместителем начальника центра гигиены является украинка, она пять лет у нас проживает и доросла до такой должности.
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