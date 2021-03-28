Появляется новое мировое «оружие»? Кто разворачивает «войну за вакцину» и какое место Беларуси в этой гонке

Новости Беларуси. «Война за вакцины» разворачивается между Великобританией и Евросоюзом. Лондон и Брюссель всю неделю обмениваются обвинениями и уже фактически угрозами, а эксперты по обе стороны Ла-Манша предупреждают, что ЕС рискует нарушить глобальные цепочки поставок и вызвать эффект домино, если сильнее ограничит экспорт вакцин от коронавируса с территории сообщества, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Очевидно, конфликт, пока не перешедший в горячую фазу, отражает неурядицы в Евросоюзе, который пытается сдержать третью волну пандемии и шквал недовольства медленными темпами вакцинации. А новый спор не что иное, как свидетельство продолжающегося после Brexit политического противостояния Великобритании и ЕС, отношения которых переживают кризис доверия. Читайте также: Год с коронавирусом. О чём мы не знали на самом деле? Рассказывает Елена Богдан Будет ли третья волна коронавируса в Беларуси и можно ли заразиться повторно? Если переболел коронавирусом, нужно ли делать прививку? Мнение Минздрава А вот у Минска и Москвы в этом и не только этом смысле полное взаимопонимание. На неделе в Минске запустили промышленное производство российской вакцины «Спутник V». С ней, к слову, в пятницу, 26 марта, на доклад к Президенту пришел Дмитрий Пиневич.

На подходе и собственный, белорусский препарат – над ним сейчас работают ученые. Им, напомним, обещал первым привиться министр. Итак, коронавирус, который изменил мир. И вакцина, которая меняет международные отношения здесь и сейчас. По сути, медицинский препарат на глазах становится новым мировым «оружием». Для тех, кто не видит очевидного и ухмыляется этим фразам, Алена Сырова собрала профилактический обзор.

Алена Сырова, корреспондент:

В сущности, любую глобальную международную проблему можно свести к трем аспектам – политическому, социальному и экономическому. Спустя время становится понятно, какой перевесит. В случае с COVID-19 все три настолько переплетены, что пока трудно сказать однозначно. Алена Сырова:

Ясно одно: первопричина – социальная. Вирус стремительно распространяется, люди болеют и умирают. Скоро цифра смертей приблизится к 3 миллионам случаев. Так остро в последний раз в вакцине мир нуждался разве что во время эпидемии оспы. И здесь на авансцену выходит политика. Так кто же будет первым? Это важно в истории об амбициях и желаниях влиять. В гонке вакцин лучшую скорость показала Россия. В августе там зарегистрировали первую общедоступную.

Это одна из первых зарегистрированных вакцин в мире, подтвердивших свою эффективность и безопасность. Алена Сырова:

Раньше был Гагарин, теперь еще и «Спутник V». Триумф россиян сопровождался рассуждениями тех, у кого своей вакцины на тот момент не было: мол, она со старта «не такая, недостаточно испытана, нам не подходит». Но караван идет.

В конце концов, снова политика.

Алена Сырова:

Не российский же «Спутник» заказывать. А вместе с тем наша южная соседка ставит антирекорды по количеству заражений.

Схожая история с Евросоюзом: там и выбор вакцин есть, но эффекта в борьбе с пандемией нет. Фрау Меркель даже заявила о готовности закупать российский «Спутник V» – все ради того, чтобы защитить население. Но Еврокомиссар с немецким канцлером не согласился. Впрочем, как и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Эмманюэль Макрон, президент Франции:

Мы столкнулись с мировой войной нового типа, имея дело с действиями России и Китая, пытающихся через поставки вакцин получить влияние. Нам нужен суверенитет в этом вопросе. Мы должны быть в состоянии производить вакцины. Сейчас мы работаем над тем, чтобы быть готовыми производить вакцины второго поколения.

Алена Сырова:

К слову о сверхдержавах. Китай. О своих достижениях не шумит, справились с пандемией, тихо прививают миллиардное население и по дружбе делятся вакциной с теми, кто просит. Например, нам прислали 100 тысяч доз.

Что до желания европейцев «сама-сама-сама», то еврочиновники потихоньку приходят к тому, что, наверное, придется соглашаться на закупки «Спутника».

Алена Сырова:

Так какой же аспект перевесит? Политический или социальный? Похоже, пока побеждает первый. Но мы забыли о самом интересном – об экономике. Деньги – после коронакризиса и тотальных локдаунов они всем нужны. А на продаже вакцин можно ведь прилично заработать. Александр Лукашенко: очень настораживает последнее время драка вакцин. Друг другу вцепились в горло

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Мировой рынок вакцин – 100 миллиардов долларов. И мы видим, как ведут себя конкуренты наших производителей. Они заходят (коллеги же докладывают об этом), небольшую партию продают этих вакцин, причем со скидкой, на условиях, что все остальное, что той или иной стране нужно будет, приобретаться только у этого производителя. Борьба идет за эти рынки.

Алена Сырова:

Снова выбор: заработать деньги или потратить на спасение людей. Беларусь, например, закупает вакцины, которые доступны. Но вместе с тем идет к созданию собственной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем. Надо? Нас и китайцы готовы поддержать, помочь нам. То есть мы не на голом месте. Надо встать на плечи тем, кто это уже сделал, и сделать хорошую вакцину.