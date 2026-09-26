Новости по тегу #Эмманюэль Макрон

Макрон допускает возможность его переизбрания на новый президентский срок.
Около 80 % респондентов считают, что президент не справляется с работой. И только чуть более 20 % поддерживают его деятельность.
По итогу стороны договорились продолжить контакты. Более того, в ближайшее время в Минск должен приехать представитель французского лидера.
Во Франции резко высказались о войне с РФ.
По его словам, корабль с авиагруппой на борту будет обеспечивать долгосрочную оборону. Он также договорился с лидерами Кипра и Греции координировать эвакуацию европейских граждан из стран Ближнего Востока.
Ранее советник главы Франции Эммануэль Бонн встретился в Москве с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен
Во Франции сделали громкое заявление об «Орешнике»
Зеленский заявил, что Киев рассчитывает на 100 самолетов.
Figaro: Национальное собрание Франции отклонило предложение об отставке Макрона.
Бюро Национального собрания созвано на 8 октября.
«Представляешь, я жду на улице, потому что всё ради тебя перекрыли», – сказал он.
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