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Новости по тегу #Эмманюэль Макрон

Макрон допустил возможность избрания на 3-й президентский срок
26 сентября 2026 13:04

Макрон допустил возможность избрания на 3-й президентский срок

Французы недовольны деятельностью Макрона – опрос
30 августа 2026 13:43

Французы недовольны деятельностью Макрона – опрос

Беларусь – Франция. О чем разговаривали президенты около 2 часов? Делимся подробностями
31 мая 2026 16:43

Беларусь – Франция. О чем разговаривали президенты около 2 часов? Делимся подробностями

Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия
18 апреля 2026 16:00

Филиппо: угрозу для ЕС представляют проевропеисты, а не Россия

Макрон рассказал, где находится авианосец «Шарль де Голль»
09 марта 2026 15:36

Макрон рассказал, где находится авианосец «Шарль де Голль»

Макрон намерен позвонить Путину – ТАСС
05 февраля 2026 13:38

Макрон намерен позвонить Путину – ТАСС

Рар: фон дер Ляйен забирает себе всё больше власти
26 января 2026 11:01

Рар: фон дер Ляйен забирает себе всё больше власти

Макрон: ЕС срочно нужен аналог «Орешника»
16 января 2026 12:49

Макрон: ЕС срочно нужен аналог «Орешника»

Макрон и Зеленский подписали соглашение по укреплению обороны Украины
17 ноября 2025 11:44

Макрон и Зеленский подписали соглашение по укреплению обороны Украины

Во Франции рассмотрено предложение об отрешении от власти Макрона
08 октября 2025 13:19

Во Франции рассмотрено предложение об отрешении от власти Макрона

Президенту Франции Макрону грозит импичмент
08 октября 2025 08:04

Президенту Франции Макрону грозит импичмент

В Нью-Йорке полиция не дала пройти Макрону по улице из-за кортежа Трампа
23 сентября 2025 13:02

В Нью-Йорке полиция не дала пройти Макрону по улице из-за кортежа Трампа