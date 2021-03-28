Раньше мешал кашель в зале, потом телефоны, а теперь тишина. Что потерял театр за время пандемии?
Новости Беларуси. 27 марта весь мир отметил Международный день театра. Тихий год, прошедший без громких оваций и аншлагов по вине пандемии, приучил нас к премьерам онлайн и возможности поставить спектакль на паузу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Режиссеры нашли новые формы, актеры научились играть не на живую публику, а на бездушные объективы видеокамер.
Новая реальность уже, кажется, стала новой нормальностью. Кто же теперь упомнит, как это: не отпускать актеров со сцены овациями или с трепетом нести к сцене букет роз в благодарность за подаренные эмоции и переживания? И все же театр живет своей жизнью.
В этом убедился Александр Добриян, которому удалось пробраться в закулисье и пообщаться с самыми настоящими кукловодами.
Репетиции, худсоветы, примерки и премьеры. Кажется, большой коллектив людей и кукол живет своей привычной театральной жизнью. И все же во всем этом не хватает чего-то очень важного.
Юрий Вутто, художественный руководитель Гомельского государственного театра кукол:
Театрам раньше мешал кашель в зале, когда шло действие: не дай бог, в кульминационный момент кто-то начал кашлять. Потом страшно начали мешать телефоны. А сейчас страшно мешает тишина, где должны смеяться. Так вот мы уже, мне кажется, зарепетировались, должен быть какой-то энергетический выход. Наработано уже, чтобы показать зрителю. Для чего театр? Для зрителя.
Александр Добриян, корреспондент:
Год пандемии внес свои коррективы в театральную жизнь. Оказавшись снова в театре, вдруг понимаешь, как много теряет человек, становясь онлайн-марионеткой новых технологий.
Дмитрий Горелик, директор Гомельского государственного театра кукол:
Этого не может произойти, если не побыть в театре. Театр – это в любом случае не повседневность, это праздник. Театр будет всегда.
И я хочу накануне Международного дня театра поздравить всех коллег, всех людей причастных, в том числе и зрителей, с Международным днем театра. Всем творческих успехов, благополучия, крепкого, крепкого здоровья!