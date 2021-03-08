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Если переболел коронавирусом, нужно ли делать прививку? Мнение Минздрава

08 марта 2021 13:48
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Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, нужно ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом.

Вадим Щеглов, ведущий:
ВОЗ рекомендует прививаться даже тем, кто уже переболел коронавирусом.

Если переболел коронавирусом, нужно ли делать прививку? Мнение Минздрава-1

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Однозначно. Я вернусь к тому, что я говорила. Потому что напряженность иммунитета падает с течением времени, таков вирус. Это не краснуха, не ветрянка. Заболел, а на всю жизнь сохраняются антитела. Здесь другая ситуация, фактически как по гриппу.

Первый замминистра здравоохранения: «Коронавирус научил систему здравоохранения, что все должно быть свое, и все должно быть управляемо» – подробнее здесь.   

# Коронавирус # общество # Вадим Щеглов # Елена Богдан # Фотофакт

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