Если переболел коронавирусом, нужно ли делать прививку? Мнение Минздрава

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, нужно ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом.

Вадим Щеглов, ведущий:

ВОЗ рекомендует прививаться даже тем, кто уже переболел коронавирусом.