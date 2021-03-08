Если переболел коронавирусом, нужно ли делать прививку? Мнение Минздрава

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, нужно ли делать прививку, если уже переболел коронавирусом.
Вадим Щеглов, ведущий:
ВОЗ рекомендует прививаться даже тем, кто уже переболел коронавирусом.
Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:
Однозначно. Я вернусь к тому, что я говорила. Потому что напряженность иммунитета падает с течением времени, таков вирус. Это не краснуха, не ветрянка. Заболел, а на всю жизнь сохраняются антитела. Здесь другая ситуация, фактически как по гриппу.
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