Год с коронавирусом. О чём мы не знали на самом деле? Рассказывает Елена Богдан

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, чего мы не знали о коронавирусе. Вадим Щеглов, ведущий:

Российская Федерация, которая закрыла с нами границу, ее планирует открывать? Вы во взаимодействии с коллегами?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

У нас уже сегодня летают самолеты, ходят поезда, люди могут передвигаться через границу. Сегодня это сообщение есть. Оно совсем не прерывалось. Транспортные потоки тоже ведь шли, в том числе и человеческие. Просто их не было в таком количестве. Вадим Щеглов:

Были основания для посещения России: выезд на лечение, к близкому родственнику, вид на жительство.

Елена Богдан:

Они ограничены, но когда человек приезжает к нам из-за границы, мы его усаживали на 14-дневный карантин. Несмотря на то, что мы не закрыли границы, мы приняли немного другие меры, чтобы обезопасить собственных граждан от тех, кто может нам привезти вирус. Мы точно так же заботились о своих гражданах. Но мы думали о другом. Кто знал весной, сколько продлится коронавирус: месяц, два, три. Мы уже год с ним живем. Возможно, еще долго с ним жить будем. Сейчас придет вакцинация. Возможно, она даст эффект. Очень большая надежда именно на вакцину. Но год люди смогли работать, получать заработную плату, дети получили образование, поступили в учебные учреждения. Кто-то закончил учебу, приступил к работе. Мы не парализовали жизнь страны.

Вадим Щеглов:

Для меня показательным было, когда здесь был профессор Жаворонок (инфекционист). Который сказал, что те лекарства, которыми лечили Трампа, есть в любой районной больнице. Для меня это было значимо. Это значит, что нашли деньги, купили.