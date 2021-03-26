Александр Лукашенко – Дмитрию Пиневичу: «Что мы видим по третьей волне? Она уже началась у всех»

Новости Беларуси. Производство собственной вакцины, вакцинация населения и помощь в этом вопросе России и Китая – эти темы 26 марта обсуждал Президент с министром здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Виктория Ходосок, СТВ:

Свой препарат против COVID-19 – не просто предмет разговора, это уже самая настоящая реальность. Цель поставлена: в 2022 году у нас должна быть своя вакцина. И здесь глава государства подчеркнул – самая лучшая. Почему самая лучшая? Ответ министра краток – потому что опыт в мире уже есть. Что до вакцинации, то известно, что в 2021 году в стране не менее 60 % населения будет с прививкой. Вакцинацию проводят поэтапно: сейчас работают с медиками, учителями, торговыми работниками.

На борьбу с коронавирусом в стране направлены все силы и возможности. Как результат такой кропотливой работы, белорусская медицина обладает всеми необходимыми ресурсами. И опыта уже набрались за этот год с лишним. Но это не повод расслабляться, часто повторяет Президент. Ведь время показало – вирус не только медицинская проблема. Подробнее в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Вопросы, которые миру вот уже больше года задает пандемия, зачастую «со звездочкой». Для Президента Беларуси эта головоломка – часть рабочего графика и, без преувеличения, личная ответственность. За несколько месяцев Александр Лукашенко посетил клиники практически всех регионов и получил самую достоверную отчетность от пациентов в красных зонах. Ситуация с заболеваемостью белорусов – не секрет, важно другое – анализ и прогноз. Именно эту информацию глава государства рассчитывал услышать от министра здравоохранения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я, конечно же, отслеживаю и вижу заболеваемость. У нас там тысяча, чуть больше тысячи прирост каждые сутки. Столько же примерно мы выписываем из больниц. Скажем так, если можно так сказать, это, слава богу, процесс хороший – идет уменьшение и так далее. Но вы же понимаете: чем больше тестов, тем больше будет «плюсовых» этих, заболеваемость так называемая. И так везде. Вот я с Путиным разговаривал – точно так в России. Вижу по средствам массовой информации и в других странах. Поэтому это надо знать, это такой маркер. Но не это главное. Главное – это пневмонии, из них – ковидные пневмонии. Меня интересует динамика по пневмониям, в том числе ковидным, и прогноз. Ну и, естественно, на ИВЛ. И второе. Исходя из того, что мы уже накопили определенный опыт, ваши выводы, ваши ощущения. Как вы в Министерстве здравоохранения оцениваете период болезни людей в мире, России, у нас – в сравнении как мы выглядим, белорусы. Мне интересно, все-таки прогноз наш реальный, он совпал?

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Да. Каждый раз вам докладываю с прогнозами. Александр Лукашенко:

Ну да, но ты же все время исполнял эти прогнозы. Дмитрий Пиневич:

Мы исправляем в низшую сторону, Александр Григорьевич. Александр Лукашенко:

В низшую – это хорошо. И что мы видим по третьей волне? Она уже началась у всех. Мы тоже от этого… Отзвуки какие-то, наверное, будут и у нас по подъему этому третьему. Дмитрий Пиневич:

Будут-будут. Александр Лукашенко:

Какой по прогнозу вы видите этот подъем? Дмитрий Пиневич:

Смотрите, Александр Григорьевич. Обстановка действительно сейчас спокойная, управляемая. Если брать по пневмониям, то, что мы смотрим по средней степени тяжести и по тяжелым, у нас примерно пика осеннего – менее 40 %. Александр Лукашенко:

К осеннему пику по пневмониям меньше половины? Дмитрий Пиневич:

Да.

За последние сутки в Беларуси зарегистрированы 1 425 пациентов с COVID-19, выписаны – на два десятка больше. При этом сделали свыше 19 тысяч тестов. Более чем оптимистичная картина с оснащением. Ежемесячно в лечении с использованием ИВЛ нуждаются до 300 пациентов, подчеркнул Президент, резерв больниц – 2,5 тысячи аппаратов. На особом контроле и вопрос вакцинации от вируса. Прививки российской и китайской вакциной белорусы получают уже сейчас.

Александр Лукашенко:

У нас нет ажиотажа, спокойно идет все, вакцин хватает. Желающих прививаем. Врачей, учителей, как я говорил, торговых работников, кто имеет непосредственный контакт, мы обеспечиваем вакцинами российскими и китайскими. Есть и другие предложения, но нам пока хватает этого (подробнее здесь ). Спасибо китайскому руководителю и моему другу хорошему Си Цзиньпину – подарил вакцин 100 тысяч, по-моему. Мы попросили у них закупить еще вакцины, хотя они не очень продают их. Но нам сказали: сколько надо, столько и обеспечат. О россиянах я не говорю, здесь с президентом Путиным как договорились – он предложил: «Тогда вы будете первые, кому мы поставим вакцину». Он выполнил свое обещание, мы получаем планомерно эти вакцины. Кто-то хочет быстрее чью-то там вакцину других стран – ну хорошо, закупим, пусть на платной основе. Не надо это скрывать, надо открыть возможности на платной основе кому-то провакцинироваться. Это дело каждого человека.

Розлив первых промышленных серий российской вакцины «Спутник V» в Беларуси запущен 25 марта. После контрольного подтверждения качества ее начнут использовать. В планах – конец апреля. Но первые образцы, полученные на белорусском предприятии, Дмитрий Пиневич принес на встречу с Президентом.

Александр Лукашенко:

Это холодильник, да? Дмитрий Пиневич:

Это холодильник. Александр Лукашенко:

Сколько тут температура? Дмитрий Пиневич:

18. Александр Лукашенко:

Два укола, да? Один и второй. Пять первых уколов, пять вторых. Это разлито уже у нас. Дмитрий Пиневич:

Разлито у нас. Все оно проходит сейчас тоже контроль качества, выходит через три недели. И затем мы будем по 500 тысяч ежемесячно для потребности нашей страны. Александр Лукашенко:

Полмиллиона мы каждый месяц будем выдавать? Дмитрий Пиневич:

Да. Только для себя. Александр Лукашенко:

Нам этого будет предостаточно. Дмитрий Пиневич:

Да.

В 2021 году антиковидные прививки должны получить не менее 60 % жителей страны. При этом вакцинировать людей нужно поэтапно – сейчас медики и учителя, после – пожилые люди и так называемые группы риска, затем те, кто работают среди большого количества людей и, собственно, желающие привиться. Этапы условны, по большому счету все зависит от поставок вакцины и запуска собственного производства. Именно отечественные конвейеры закроют наши потребности в препарате (возможно, частично помогут и соседям).

Александр Лукашенко:

Дело чести Гусакова и Пиневича, Минздрава и Национальной академии – в короткие, кратчайшие сроки сделать самую лучшую вакцину. Почему самую лучшую? Потому что опыт уже есть. И у россиян, и у европейцев, и у китайцев, у индусов. Много кто уже производит эти вакцины. Мы уже кое-что знаем, мы не на голом месте это делаем. Если получится надежная, качественная, 98-99 % гарантии. Дмитрий Пиневич:

Самая высокая! Александр Лукашенко:

Это будет прорыв. Ну, к хорошему же надо стремиться. Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. Мы создаем новые мощности и сможем еще и продать, как я говорил, эти вакцины. Сроки запуска четко намечены – начало 2022 года. Дмитрий Пиневич назвал конкретные этапы тестирования и производства. Когда появится белорусская вакцина от коронавируса? Рассказывает министр здравоохранения

Еще один дедлайн, обозначенный сегодня министру – строительство медобъектов. К сдаче готовят три важнейших проекта, которые уже в 2021 году усилят белорусскую систему здравоохранения. Речь идет о новом корпусе хирургии и трансплантологии по улице Семашко в Минске и строительстве кардиохирургического корпуса в Могилевской областной больнице. Завершиться должна и реконструкция отделения анестезиологии и реанимации в РНПЦ «Мать и дитя». Новый корпус для выхаживания новорожденных здесь заложили в марте 2020 года. «Ноу-хау – это индивидуальный банк грудного молока». Новый корпус РНПЦ «Мать и дитя» откроется уже в 2021 году