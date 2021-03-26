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Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»

26 марта 2021 10:33
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Новости Беларуси. Коронавирус, производство вакцины и строительство медобъектов 26 марта обсуждали на встрече Президента страны и министра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разумеется, глава государства постоянно отслеживает эпидемиологическую ситуацию, сам регулярно выезжает в клиники, посещает красные зоны.  

Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»-1

В этот раз беседа во Дворце Независимости. От Дмитрия Пиневича Александр Лукашенко рассчитывал услышать прогнозные показатели. Глава ведомства заверил, что третья волна коронавируса не будет сложнее осенней. Кроме того, сейчас мы активно входим в стадию вакцинации. Так, накануне стартовал розлив российской вакцины «Спутник V». Александр Лукашенко рассказал, что планирует посетить ее производство. В целом же все желающие белорусы смогут быть провакцинированы. И у каждого должна быть возможность выбирать препарат.  

Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Спокойно идет все. Вакцин хватает. Желающих прививаем. Врачей, учителей, как я говорил, торговых работников, кто имеет непосредственный контакт, мы обеспечиваем вакцинами российскими и китайскими. Есть и другие предложения, но нам пока хватает этого. Спасибо китайскому руководителю и моему другу хорошему Си Цзиньпину. Мы попросили у них закупить еще вакцины, хотя они не очень продают их. Но нам сказали: сколько надо, столько и обеспечат. Мы договаривались, что в будущем году мы уже получим собственную вакцину. А до этого времени мы провакцинируем практически все свое население. Сколько там надо? 60 % на первом этапе. Надо – добавим больше. Но покупной вакциной и которую произведем по российским технологиям.  

# Коронавирус # общество # Дмитрий Пиневич # Александр Лукашенко # Фотофакт

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