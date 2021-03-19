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Страны ЕС возобновляют вакцинацию препаратом компании AstraZeneca

19 марта 2021 09:09
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Страны Евросоюза возобновляют вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Решение принято после заявления европейского медицинского регулятора о безопасности вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС возобновляют вакцинацию препаратом компании AstraZeneca-1

В ходе проверки эксперты не выявили связи между применением препарата и образованием тромбов у пациентов. В агентстве настаивают, что преимущества его использования превышают риски. Исследования продолжатся, а в инструкцию к вакцине добавят пункт о возможном побочном эффекте.  

Страны ЕС возобновляют вакцинацию препаратом компании AstraZeneca-4

Прививочную кампанию восстанавливают во Франции, Италии и Германии. Швеция между тем решила повременить с вакцинацией. Сейчас в стране изучают сообщение о смерти женщины, которая умерла спустя неделю после прививки AstraZeneca.

# Коронавирус # Фотофакт

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