Страны ЕС возобновляют вакцинацию препаратом компании AstraZeneca

Страны Евросоюза возобновляют вакцинацию препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Решение принято после заявления европейского медицинского регулятора о безопасности вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе проверки эксперты не выявили связи между применением препарата и образованием тромбов у пациентов. В агентстве настаивают, что преимущества его использования превышают риски. Исследования продолжатся, а в инструкцию к вакцине добавят пункт о возможном побочном эффекте.