Красная соль, лимоннокислое железо. Узнали у специалистов технологию гумбихроматной печати

Новости Беларуси. Гумбихромат – техника фотопечати, казалось бы, безнадежно устаревшая еще в конце породившего ее XIX столетия. Но работы белорусских фотографов по этой технологии удивительно вписываются в современность. Что это, стремление к подлинности изображения и полноте авторского взгляда или попытка в век высоких технологий напомнить о том, что мир все же творит человек, а техника только помогает ему? В тонкостях вопроса разбиралась Вероника Кудринецкая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Микс живописи, фото и мастерства. Если раньше шутили, что рисовать учились те, у кого нет фотоаппарата, то Анатолий Дрибас, Дмитрий Кульпанович и Виктор Ведень идут в обратном направлении: они делают снимки, которые похожи на образцы живописи. Вся магия в одном слове – гумбихромат. Процесс малопопулярный, а потому еще более интересный.





Дмитрий Кульпанович, фотограф:

Пробовали год и два месяца. Так как все описания существуют в интернете, по ним делали, по инструкции. Ничего не получалось. В итоге появился свой процесс.

Тот самый «неформат» изобрели еще в XIX столетии. В период пикториализма фотографы старались приблизиться к полотнам. Но в XXI веке мастер-классов никто не проводил. Анатолию и Дмитрию пришлось изучить тонну литературы и даже немного стать алхимиками. Теперь негативы в лаборатории превращаются в нечто невероятное. Рецепт: щепотка красной соли и аммиачное лимоннокислое железо. Наносим гуммиарабиковую эмульсию на бумагу и оставляем просохнуть на 15-20 минут.

Дмитрий Кульпанович:

Началось все, кстати, с этой работы. Делали работу, еще не было принтера, не было позитива, негатива. Поэтому выбежали на улицу, возле дома нарвали травы, положили, прижали стеклом – получился такой снимок. И краска здесь еще не художественная, это типографская краска. Ее вымывали четыре дня. Свои работы фотохудожники печатают на стопроцентном хлопке, пускают в ход смолу акации, бихромат калия и другие не менее интересные компоненты.

Виктор Ведень, фотограф:

То, что я держу сейчас в руках, – это гуммиарабик. Это смола южно-африканского дерева и акации смола, которая используется, создает основу для нашего раствора. На ощупь кажется, что будто это сладкие конфеты, карамельки. Но на самом деле у него такой интересный цвет, за счет этого у нас получается основа желтого цвета, на которой и затвердевает слой наш.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

Но никакие старинные рецепты не спасут, если нет сюжета и идеи. Безумный азарт, как стремительное течение, выносит графика к новым берегам. Вдохновение наши герои находят рядом: будь то винтажные вещи на барахолке или напоминание о пустынях Израиля. На реальность фотографу удается надеть загадочную маску, и то, что еще вчера казалось пустяком, оживает. Каждая серия как завораживающий сон со своим посланием. Причем неповторимый.

Анатолий Дрибас, фотограф:

Вот этот я снимал, когда мы делали альбом «Органы Беларуси». Это около этого костела, Пелеса, Вороновский район, Гродненская область. Видно, что мы взяли другую краску, и у нас уже оттенок в сепию. И эта скульптурка меня очень заинтересовала. Очень старая. Вот видно, что треснутая. Там с обратной стороны вообще жесть прибита, чтобы он не развалился. Но этот взгляд, который просто проникает в душу.

Наше изображение подсохло. Накладываем на эмульсию негатив. Зажимаем в контактную рамку и помещаем получившийся «бутерброд» под ультрафиолетовую лампу. Способов ее изготовления множество, полный простор для инженерных талантов. Наши мастера используют самоделку, ведь Анатолий Прокофьевич по первому образованию инженер. Включаем источник ультрафиолетового света на 130 секунд и ждем. Дмитрий Кульпанович:

Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Светлые места задубились у нас. Где свет не проникал, на черных местах, там красочка у нас смоется.

Следующий шаг – окунаем лист в ванночку с чуть теплой водой и оставляем его там плавать минут на 20. Появляются первые черты будущего рисунка, флер таинственности смывается вместе с водой. В таких фотографиях прослеживается линия «прихотливой красоты», шероховатости и естество как непременный ингредиент настоящего искусства.

Вероника Кудринецкая:

На акварельную бумагу после сушки наносим масляную краску. Как видите, она черного цвета. Замахиваемся на Малевича. У нас будет свой черный квадрат. А вот что в нем можно будет увидеть – пока загадка. Но это можно будет узнать после процесса промывки. Правильно? Дмитрий Кульпанович, фотограф:

Да.





Движения плавные, но уверенные. В век цифровых технологий — это сказка, если хотите, волшебство.

Вероника Кудринецкая:

По-моему, идеально. Я могу у вас быть наносителем черной краски.

Последние штрихи, заряжаем полотно положительной энергией и оставляем просохнуть. А я пока расскажу о еще одной особенности. Края у кустарной бумаги всегда неровные и потертые. Сами мастера тоже никогда не используют ножницы. Считается, что это придает особый шарм и еще раз доказывает, что снимок – рукотворное произведение искусства.

Вероника Кудринецкая:

Ну что, наступает час Х. Посмотрим, что у нас получилось.