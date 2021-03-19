Александр Лукашенко: очень настораживает последнее время драка вакцин. Друг другу вцепились в горло

Новости Беларуси. Александр Лукашенко также пообщался с коллективом предприятия «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Сырова, корреспондент:

На общение с сотрудниками «Молочного мира» Президент пришел явно в хорошем расположении духа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Добрый день! Вы как подснежники. Такому настрою, очевидно, способствовало увиденное, о чем Александр Лукашенко сразу и рассказал. Тем, кто ежедневно работает на результат, такая оценка приятна, но нет предела совершенству. Главу государства попросили составить протекцию на международных площадках.

Александр Лукашенко:

Если скажете, где надо подключиться, будем подключаться. Александр Лукашенко о Китае: «Огромный рынок. Туда стремятся все. И не такие монстры, как мы малыши – мы для них малыши» А вот где советовать Президент не берется, так это в вопросах вакцинации. Тут каждый волен выбирать сам, прививаться или нет, а если да, то какой препарат выбирать. Благо, есть варианты – это и российский «Спутник V», и китайская вакцина. Осенью появятся белорусские образцы. Ажиотажа или нехватки вакцины у нас не наблюдается, но все новые и новые штаммы так или иначе заставляют волноваться. Например, молодых родителей.

Ведется ли в Республике Беларусь статистика заболеваемость вирусом COVID-19 у детей и у молодежи до 18 лет? Какие меры предпринимаются для предотвращения заболеваемости у них?