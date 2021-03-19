Александр Лукашенко: очень настораживает последнее время драка вакцин. Друг другу вцепились в горло
Новости Беларуси. Александр Лукашенко также пообщался с коллективом предприятия «Молочный мир», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алена Сырова, корреспондент:
На общение с сотрудниками «Молочного мира» Президент пришел явно в хорошем расположении духа.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Добрый день! Вы как подснежники.
Такому настрою, очевидно, способствовало увиденное, о чем Александр Лукашенко сразу и рассказал. Тем, кто ежедневно работает на результат, такая оценка приятна, но нет предела совершенству. Главу государства попросили составить протекцию на международных площадках.
Александр Лукашенко:
Если скажете, где надо подключиться, будем подключаться.
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А вот где советовать Президент не берется, так это в вопросах вакцинации. Тут каждый волен выбирать сам, прививаться или нет, а если да, то какой препарат выбирать. Благо, есть варианты – это и российский «Спутник V», и китайская вакцина. Осенью появятся белорусские образцы. Ажиотажа или нехватки вакцины у нас не наблюдается, но все новые и новые штаммы так или иначе заставляют волноваться. Например, молодых родителей.
Ведется ли в Республике Беларусь статистика заболеваемость вирусом COVID-19 у детей и у молодежи до 18 лет? Какие меры предпринимаются для предотвращения заболеваемости у них?
Александр Лукашенко:
Мы по этому вопросу особо не паримся. Почему? Потому что детских заболеваний, детский болезней в этом плане каких-то острых, которые бы доходили даже до моего уровня – а я очень внимательно за этим наблюдаю, видите, что я иду в реанимацию, смотрю конкретных людей – у нас не было таких проблем с детьми и даже с возрастом до 18 лет. Ну, у нас не было.
Знаете, меня очень настораживают в этом плане последнее время две вещи. Первое – драка вакцин. Вот, понимаете, друг другу вцепились в горло. Сколько там? Говорят, несколько триллионов рублей рынок по вакцинам, то есть головка сыра огромная. И все хотят от этого кусок отхватить. Второе, что меня настораживает – как будто специально подогревают эту тему. Штамм британский, потом южноафриканский у нас появился, еще бразильский. Сейчас уже российский не то птичий грипп, не то штамм. Ну, китайский еще раньше. И кругом эти штаммы. Вот, скоро турецкий придет к нам, греческий, испанский какой – испанский уже ходит – и так далее. Вот меня это настораживает.