Когда появится белорусская вакцина от коронавируса? Рассказывает министр здравоохранения

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Основная работа идет в РНПЦ эпидемиологии. Мы работаем вместе со структурами Академии наук, и, более того, мы уже работаем с промышленниками, которые сейчас на данном этапе уже начинают анализировать те или другие вещи. Если не подсказывают, то по крайней мере согласовывают те этапы технологического процесса, которые мы будем предлагать как разработчики для их реализации. Поэтому конец августа – мы думаем о кандидатном варианте. Конец года – мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. И следующий год – это уже выход на ее промышленную масштабизацию.

Александр Лукашенко: «Спокойно идёт всё. Вакцин хватает. Желающих прививаем»