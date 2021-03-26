Когда появится белорусская вакцина от коронавируса? Рассказывает министр здравоохранения
Новости Беларуси. Коронавирус, производство вакцины и строительство медобъектов 26 марта обсуждали на встрече Президента страны и министра здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь работает над созданием собственной вакцины. Александр Лукашенко назвал это делом чести для нынешнего министра и главы Академии наук. После встречи с Президентом Дмитрий Пиневич рассказал журналистам о ходе выполнения этого поручения.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Основная работа идет в РНПЦ эпидемиологии. Мы работаем вместе со структурами Академии наук, и, более того, мы уже работаем с промышленниками, которые сейчас на данном этапе уже начинают анализировать те или другие вещи. Если не подсказывают, то по крайней мере согласовывают те этапы технологического процесса, которые мы будем предлагать как разработчики для их реализации. Поэтому конец августа – мы думаем о кандидатном варианте. Конец года – мы думаем об опытно-промышленной партии, которую пустим на все контроли. И следующий год – это уже выход на ее промышленную масштабизацию.
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Кроме того, министр рассказал о трех важнейших объектах, которые уже в 2021 году усилят белорусскую систему здравоохранения. Так, летом начнет работать новый хирургический корпус РНПЦ трансплантологии, а осенью аналогичный появится в «Мать и дитя». В ноябре этого года рассчитывают открыть и новый многопрофильный кардиологический корпус в Могилеве.