Александр Ефремов о съёмках фильма «Иди и смотри»: когда привезли массовку немецких солдат, местные бабушки зарыдали, бросились бежать

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра киноактера:

Я увидел человека, для которого не существовало в этот момент ничего, было только это кино. И оно получалось каким-то... Атмосфера была очень жесткая, и каждый день происходило что-то такое, что могло перевернуть сознание. В общем, даже не кино было, а что-то такое удивительно болезненное, поразительно правдивое и очень горькое и берущее за сердце. То, что тогда было, это вряд ли повторится сейчас. Потому что я помню эпизод, когда привезли одетую массовку немецких солдат, а местные бабушки, которых собрали для того, чтобы они тоже поучаствовали в этом эпизоде, и вдруг остановилась машина немецкая – в немецкой машине их привезли – и оттуда посыпались солдаты с автоматами – и боже мой, что случилось с этими старушками... Они зарыдали, они куда-то бросились бежать в сторону, их начали останавливать, успокаивать.