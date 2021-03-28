Александр Ефремов о съёмках фильма «Иди и смотри»: когда привезли массовку немецких солдат, местные бабушки зарыдали, бросились бежать

Новости Беларуси. Кадры фильма, который буквально разрывает душу. История белорусского подростка, который на глазах становится стариком. «Иди и смотри» – помните, Президент не раз в минувшее воскресенье, 21 марта, произносил в Хатыни, обращаясь ко всем, кто не помнит своей истории? «Иди и смотри» – знаменитая картина Элема Климова, которая просто не может никого оставить равнодушным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чтобы показать несколько дней из 1943-го, съемочная группа осела в Березинском заповеднике на 9 месяцев. Главный герой по замыслу режиссера должен был буквально вжиться в роль. Потому снимали в хронологическом порядке. Для киношников – большая редкость. Начинающий режиссер Александр Ефремов приехал тогда снимать фильм о фильме. Провел со съемочной группой целый месяц.
Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси, художественный руководитель Театра киноактера:
Я увидел человека, для которого не существовало в этот момент ничего, было только это кино. И оно получалось каким-то... Атмосфера была очень жесткая, и каждый день происходило что-то такое, что могло перевернуть сознание. В общем, даже не кино было, а что-то такое удивительно болезненное, поразительно правдивое и очень горькое и берущее за сердце. То, что тогда было, это вряд ли повторится сейчас. Потому что я помню эпизод, когда привезли одетую массовку немецких солдат, а местные бабушки, которых собрали для того, чтобы они тоже поучаствовали в этом эпизоде, и вдруг остановилась машина немецкая – в немецкой машине их привезли – и оттуда посыпались солдаты с автоматами – и боже мой, что случилось с этими старушками... Они зарыдали, они куда-то бросились бежать в сторону, их начали останавливать, успокаивать.