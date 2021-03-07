Будет ли третья волна коронавируса в Беларуси и можно ли заразиться повторно?

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин, рассказала, будет ли в Беларуси третья волна коронавируса, и можно ли заразиться повторно. Вадим Щеглов, ведущий:

Прогнозируется ли третья волна? Болеют ли люди повторно?

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь, председатель Белорусского союза женщин:

Повторное заболевание возможно. Если летом, когда мы выходили из первой волны, нам казалось казуистикой то, что могут быть повторные случаи, потому что мы видели, что у пациентов сохраняется иммунитет. То потом, наблюдая за теми пациентами, которые у нас стали донорами коронавирусной плазмы, мы начали замечать, что иммунитет уходит. Естественно, на фоне снижения иммунитета, отсутствия антител начали появляться повторные случаи. Абсолютно по-разному они протекали. У кого-то легко и бессимптомно, у кого-то более тяжело, чем первое течение. Будет или не будет третья волна? Сегодня очень много разных прогнозов. В том числе и Всемирной организации здравоохранения, мирового научного сообщества эпидемиологов. Кто-то прогнозирует третью волну, кто-то говорит, что данный вирус встроится в вирусную систему всего мира и будет приходить периодически, как грипп. Вадим Щеглов:

По-моему, уже 38 видов коронавирусов.