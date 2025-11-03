Почему не все показатели программы пятилетки удалось выполнить? Объясняет доктор экономических наук

Ирина Новикова, профессор Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук:

Дело в том, что когда принималась программа, вы все говорите, что все показатели выполнены. Не все так просто у нас с выполнением программы вот этой. С 2021-го, 2025-й. Но кто знал, что будут санкции? Кто знал, что мир будет совершенно перестраиваться?

Алена Сырова, СТВ:

2020 год, были санкции.

Ирина Новикова:

Но нам помогала Россия, а потом на Россию санкции. А одновременно и наш рынок там. Не все так просто. Кроме того, не забывайте, мировая экономика стала фрагментироваться, стали делиться на большие макрорегионы, чего не было раньше. Никто не знает, кто какую политику в какой стране будет проводить и как она отразится. Поэтому то, что мы вот в этом году не дадим 4 процента, но если дадим 2 процента, это будет уже неплохо. Понимаете? А на следующую пятилетку, ведь уже сказано, в 2026 году мы ожидаем 2,8 процента, не 4. Вот это реальный взгляд на экономику.

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