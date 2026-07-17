Сергей Брылин – новый главный тренер ХК «Динамо-Минск»

Долгожданное назначение в белорусском хоккее. Сергей Брылин – новый главный тренер минского «Динамо». С наставником достигнута договоренность о заключении контракта, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Воспитанник московского ЦСКА в бытность хоккеиста долгое время выступал в НХЛ. В «Нью-Джерси» он провел 13 лет, выиграл три Кубка Стэнли. После возвращения в Россию защищал цвета СКА и новокузнецкого «Металлурга».

Тренерская карьера Брылина началась сразу после завершения игровой, в 2012-м, когда «Нью-Джерси» предложил ему стать консультантом по развитию молодежи в своем фарм-клубе, а затем и ассистентом главного тренера. За 10 лет наставник помог выйти на уровень лучшей лиги мира не одному десятку именитых хоккеистов. В 2022 году специалист перешел на работу в тренерский штаб «Нью-Джерси». Там он получил неоценимый опыт в развитии нового поколения игроков.

Дмитрий Басков, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Многие из тех, кто видел его работу в НХЛ, уже давно прочили ему перспективы главного тренера. Об этом однажды публично говорил и Александр Овечкин. Брылин известен умением выстраивать коммуникацию и доверие в коллективе, а это критически важно, когда в составе много молодых ребят.

Мы ждем от тренера хоккей, который даст результаты и одновременно раскроет таланты. Лично я убежден, что для этого он обладает всеми необходимыми компетенциями.