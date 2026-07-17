Не только люди! Почему на фокусы и обман зрения реагируют даже птицы? Эксперимент

Эти кадры из далекого 1983 года. Знаменитый иллюзионист и фокусник Дэвид Копперфильд заставил исчезнуть главный символ США, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Зрители по всей стране видели в прямом эфире удивительное представление. Статуя Свободы, обрамленная строительными лесами и сигнальными огнями, закрывается шторой.

Спустя несколько мгновений занавес спадает и вспыхивает яркий свет. На месте огромной статуи остается только высокий пьедестал. Зрители потрясены. Копперфильда называют магом тысячелетия. Кстати, реагировать на такие фокусы умеют не только люди.

Вадим Разделовский, врач-психотерапевт:

На фокусы реагируют даже животные, в частности птицы. Но одни из самых интеллектуальных птиц – это сойки. И вот с ними проводились такие опыты. Брали какой-то контейнер, помещали туда корм, сойка это видела, легко снимала крышечку с контейнера и лакомилась той едой, которая там была. А потом этот тест немножко усложнили. Клали одну еду, а потом незаметно с помощью двойного дна меняли на другую. И сойка, открыв контейнер, видела, что там находится не то, что должно быть. И это сразу отражалось на ее поведении.

Причем оно зависело от того, что на что меняли. Если обычную еду меняли на лакомство, была одна реакция. Если вдруг вместо лакомства оказалась менее вкусная еда, реакция возникала другая.