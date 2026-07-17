В столичном бассейне международного стандарта завершен третий соревновательный день открытого Кубка Беларуси по плаванию. 17 июля спортсмены разыграли 11 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко завоевала золотую медаль на 100-метровке брассом. Она прошла дистанцию с хорошим запасом перед ближайшими преследовательницами. А вот в аналогичной дисциплине у мужчин на дорожке завязалась плотная борьба, в остром соперничестве наш Илья Шиманович финишировал первым, опередив россиянина Данилу Семьянинова на сотые доли секунды. Анастасии Шкурдай не нашлось равных на дистанции 200 метров на спине. А 800 метров быстрее всех преодолела бобруйчанка Алеся Акинчиц.

В мужской и женской эстафетах виктории праздновали квартеты из России. Завтра, в заключительный день открытого Кубка Беларуси, атлеты продолжат определять победителей и призеров. Для лидеров нашей команды домашний турнир является проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Париже в середине августа.