Прямой эфир

Алина Змушко завоевала золотую медаль на 100-метровке брассом

17 июля 2026 20:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В столичном бассейне международного стандарта завершен третий соревновательный день открытого Кубка Беларуси по плаванию. 17 июля спортсмены разыграли 11 комплектов наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Алина Змушко завоевала золотую медаль на 100-метровке брассом. Она прошла дистанцию с хорошим запасом перед ближайшими преследовательницами. А вот в аналогичной дисциплине у мужчин на дорожке завязалась плотная борьба, в остром соперничестве наш Илья Шиманович финишировал первым, опередив россиянина Данилу Семьянинова на сотые доли секунды. Анастасии Шкурдай не нашлось равных на дистанции 200 метров на спине. А 800 метров быстрее всех преодолела бобруйчанка Алеся Акинчиц. 

В мужской и женской эстафетах виктории праздновали квартеты из России. Завтра, в заключительный день открытого Кубка Беларуси, атлеты продолжат определять победителей и призеров. Для лидеров нашей команды домашний турнир является проверкой сил перед чемпионатом Европы, который пройдет в Париже в середине августа.

# Плавание

Другие новости рубрики

Все новости
Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград
17 июля 2026 20:20

Более 350 сильнейших легкоатлетов до 20 лет из Беларуси и России разыграют 68 комплектов наград

Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск
17 июля 2026 18:02

Матчевую встречу команд Союзного государства по легкой атлетике принимает Минск

Сергей Брылин – новый главный тренер ХК «Динамо-Минск»
17 июля 2026 18:00

Сергей Брылин – новый главный тренер ХК «Динамо-Минск»