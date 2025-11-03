План максимум – почему для Беларуси принимают заведомо сложные задачи? Объяснил Игорь Тур

Время выбрано! Как идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию? Почему конструктивные и важные проекты белорусы определяют сообща? И что из стратегического в папке ВНС?

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Каждый год действительно принимаются у нас программы, мы развиваемся пятилетками и так далее. Я сейчас не как экономист, а как политический обозреватель.

Сегодня премьер-министр Александр Генрихович Турчин говорил, что предыдущие программы были, конечно, сложные в реализации, а нынешняя программа прямо очень сложна. Это все накладывается на постоянные просьбы Президента дать экономику, потому что все замечательное, что заложено в программе, можно очень легко реализовать при наличии достаточного количества денег. Соответственно, появляется вопрос: где денег взять?

Допустим, поставлена задача заработать триллион долларов за пятилетку. Я вас уверяю, если это вдруг случится, то Александр Григорьевич никогда в жизни не соберет всех людей и не скажет, что все молодцы, все расходимся. Как обычно говорит Президент: спасибо за миллион – нужно два.

Программы, проекты, на мой взгляд, принимаются заведомо такие сложные, потому что мы – славяне. Нам когда дается задача, то мы первое что думаем, как же тяжело будет ее выполнить и вообще это невозможно. Но потом, оказывается, если где-то немножечко приложить усилий, то пятилетку очень сложную, которую оказалось невозможно сделать за 10 лет, можно сделать за 5 лет. А если поднапрячься, то и за 3, и за 4.

Поэтому, когда начинается обсуждение, мне очень нравится, когда с коллегами или где-нибудь в комментариях, что мы приняли программу и не все показатели выполнены. Субъективно, не было жесткого требования, чтобы они все были выполнены. Задается наивысшая планка, в десяточку, условно говоря, а приемлемо 6-7-8.

Читайте также:

В Беларуси создали высокоскоростной лифт – скоро его можно будет увидеть в Минске

Лукьянов: основная идеологема программы соцэкономразвития – создание самодостаточного государства

Пятилетки – зачем планировать на краткосрочную перспективу? Ответил Григорий Василевич

Почему не все показатели программы пятилетки удалось выполнить? Объясняет доктор экономических наук