Новости по тегу #Руслан Страхар

Сейчас завод выпускает лифты грузоподъемностью чуть более 6 тонн. Новая линейка – лифты до 20 тонн. Предприятие также развивает компетенции в области взрывозащищенных атомных двигателей. Сейчас идут переговоры об их поставке в Словакию.
За счет чего это будет достигаться и какие инициативы следует реализовать – дискуссия получилась продуктивной. Каждое предложение рассматривается и анализируется, ведь обратная связь – это не формальность, а реальный механизм народовластия.
Чем занимаются делегаты Всебелорусского народного собрания? Кто несет ответственность за выполнение поставленных собранием задач? Почему пятилетние планы эффективные? И какими полномочиями обладает главный орган народовластия? Разбирались в ток-шоу «По существу».
«Лифт со скоростью движения 2,5 метра в секунду».
Ставку делают на радужную форель, технологию выращивания которой уже успешно освоили в нескольких районах области. Следующие шаги обсудили на уровне заместителя главы Администрации Президента Беларуси.
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