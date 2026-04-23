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Новости по тегу #Руслан Страхар

«Могилевлифтмаш» готовится выпускать лифты грузоподъемностью 20 тонн
23 апреля 2026 10:55

«Могилевлифтмаш» готовится выпускать лифты грузоподъемностью 20 тонн

Зарплаты вырастут на четверть! В Могилёве обсудили проект программы соцэкономразвия Беларуси
28 ноября 2025 13:36

Зарплаты вырастут на четверть! В Могилёве обсудили проект программы соцэкономразвия Беларуси

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу
03 ноября 2025 18:22

Подготовка ВНС – что в повестке и как это повлияет на жизнь белорусов? Обсуждали в студии ток-шоу

В Беларуси создали высокоскоростной лифт – скоро его можно будет увидеть в Минске
03 ноября 2025 16:31

В Беларуси создали высокоскоростной лифт – скоро его можно будет увидеть в Минске

Могилёвская область готовится запустить три инвестиционных проекта
14 октября 2024 07:14

Могилёвская область готовится запустить три инвестиционных проекта

В 2 раза вырос товарооборот между Могилёвской областью и Китаем за последние 3 года
14 августа 2024 17:36

В 2 раза вырос товарооборот между Могилёвской областью и Китаем за последние 3 года

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона
19 февраля 2024 07:49

В Могилёве обсудили цели устойчивого развития региона

В Могилёве обсудили результаты международного форума по импортозамещению
28 октября 2023 10:39

В Могилёве обсудили результаты международного форума по импортозамещению

Запуск каких производств ожидает белорусов и куда уходят инвестиции? Вот как проходит модернизация страны
26 марта 2023 17:59

Запуск каких производств ожидает белорусов и куда уходят инвестиции? Вот как проходит модернизация страны

Зампредседателя Могилёвского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму
08 февраля 2023 15:51

Зампредседателя Могилёвского облисполкома: основной упор – на реальный сектор экономики, мы увеличим инвестпрограмму

Новости экономики за 14.10.2022
14 октября 2022 14:48

Новости экономики за 14.10.2022

«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?
19 июня 2022 16:40

«Чувствуется нехватка рабочих рук». Какие профессии самые востребованные в Могилёвской области?